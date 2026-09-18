Navantia celebra el bautizo del BAM-IS A-21 Poseidón para la Armada en el astillero de Puerto Real (Cádiz)

El BAM-IS A-21 Poseidón en su ceremonia de bautizo en Navantia Puerto Real. - NAVANTIA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El astillero de Navantia en Puerto Real (Cádiz) ha celebrado este viernes el bautizo del Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS) para la Armada, que ha recibido el nombre de A-21 Poseidón.

El barco, equipado con la última tecnología para el salvamento y apoyo al rescate de submarinos, ha sido amadrinado por la primera arqueóloga subacuática de España, María Dolores Higueras Rodríguez.

Según ha indicado Navantia en una nota, la ceremonia de bautizo ha tenido lugar en la dársena del dique, una vez que esta semana se pusiera a flote el buque mediante la maniobra de llenado del dique y ha contado con el director general de Armamento y Material (DiGAM), el almirante Aniceto Rosique, el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (Ajema), Antonio Piñeiro, junto a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, y el director de Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima de Navantia, Alberto Cervantes.

Por su parte, María Dolores Higueras Rodríguez ha agradecido al Ajema "el gran honor" de nombrarla madrina de este "extraordinario buque que es especialmente valioso porque dedicará sus actividad y tecnología puntera a la investigación y salvamento en ese museo silencioso que custodia el rico patrimonio sumergido".

SALTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO

La bendición del buque, de acuerdo con la tradición de la Armada, ha corrido a cargo del capellán mayor Jairo González Rodríguez, párroco de la Parroquia Vaticana Castrense San Francisco de San Fernando (Cádiz). El director general de DiGAM ha subrayado que se trata de "un buque que permitirá a la Armada dar un salto cualitativo y cuantitativo en su capacidad de intervención subacuática, buceo y salvamento y rescate de submarinos".

"Su incorporación responde además al doble objetivo que persiguen nuestros programas de armamento: satisfacer las necesidades de la Fuerza y fortalecer el tejido industrial y tecnológico nacional mediante la incorporación de tecnologías de última generación", ha apuntado.

Por su parte el Ajema ha señalado que "este programa refleja una apuesta decidida por el desarrollo tecnológico nacional, una construcción compleja y exigente que sitúa a Puerto Real, a la Bahía de Cádiz y a todo su tejido empresarial en la vanguardia de la industria y la innovación". "Gracias al talento y al esfuerzo de grandes profesionales y de la mano de Navantia, este reto mayúsculo es hoy una realidad que pone de relieve el valor de la colaboración entre la Armada y nuestra industria nacional, una colaboración que constituye, por sí misma, una verdadera capacidad estratégica", ha manifestado.

CONTRIBUYE A QUE ESPAÑA TENGA CAPACIDADES DE DEFENSA "PUNTERAS"

"Este buque Poseidón tiene unas capacidades que lo hacen único", ha añadido el presidente de Navantia, que ha hecho hincapié en que "es una muestra de la estrecha colaboración de Navantia con el Ministerio de Defensa y con la Armada para contribuir a que España tenga capacidades de defensa punteras y flexibles, adaptadas a un entorno disruptivo y demandante".

"Este buque refleja, además, el compromiso de Navantia con el Plan Armada 2050 y con el firme empeño de España y de Europa por impulsar nuestra defensa y nuestra autonomía estratégica", ha concluido.

Por su parte, el director de Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima de Navantia ha agradecido la dedicación de toda la plantilla e industria colaboradora, añadiendo que "a todo ese esfuerzo se le ha sumado una enorme dosis de ilusión, compromiso y corazón y contra viento y marea, todos los que participan en este programa han demostrado una extraordinaria capacidad para superar desafíos y hacer posible que hoy se esté aquí celebrando este importante hito".

En este sentido, Navantia ha indicado que este programa, iniciado en 2021, sostiene un promedio anual de más de 800 empleos, incluyendo empleo directo, indirecto e inducido por la actividad económica generada.

CAPACIDAD ESTRATÉGICA PARA LA ARMADA Y LA OTAN

El nuevo buque de intervención subacuática (BAM-IS) será el relevo natural del Buque de Salvamento y Rescate 'Neptuno' y la principal unidad de la Armada para el apoyo a las operaciones de buceo. La adquisición del BAM-IS surgió como una necesidad asociada a los submarinos S-80 con el fin de prestar apoyo y garantizar la seguridad de las dotaciones desde el inicio de su vida operativa.

Según ha especificado Navantia, el nuevo BAM-IS será capaz de transportar un mini-submarino de rescate y realizar exploraciones e intervenciones subacuáticas con vehículos tripulados remotamente hasta 3.000 metros de profundidad.

El BAM-IS estará preparado para intervención subacuática con mezcla de gases a grandes profundidades, reparaciones submarinas, rescate de objetos sumergidos, búsqueda, localización, detección e identificación de objetos sumergidos, tratamiento hiperbárico de accidentes de buceo, protección del patrimonio arqueológico sumergido, adriestramiento de las diferentes unidades de buceo y apoyo a la enseñanza y certificación de la Escuela Militar de Buceo, movilidad y contra-movilidad y apoyo a las operaciones navales convencionales.

Finalmente, ha señalado que el A-21 Poseidón es el primer buque de la Armada con certificación Moship para actuar como buque nodriza de los sistemas de Salvamento y Rescate de submarinos de la OTAN (NATO Submarine Rescue System-NSRS) y de Estados Unidos (Submarine Rescue Diving and Recompression System).