Una ONG denuncia la vulneración del embargo de armas a Israel al atracar en Ceuta un buque cargado con carbón

Archivo - Puerto de Ceuta. - PUERTO DE CEUTA - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red estatal contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) ha informado este miércoles que un buque cargado con carbón procedente de Sudáfrica está atracado en Ceuta y han denunciado una vulneración del decreto que establece un embargo al comercio de material militar a Israel, ya que la norma prohíbe el tránsito de combustibles por puertos españoles.

El buque 'Navios Felix', un habitual de la ruta del carbón hacia Israel, está cargado con 170.000 toneladas de este combustible y se dirige al puerto de Hadera. RESCOP cita un informe que concluye que el carbón desempeña un "papel clave" en el sistema energético israelí y en su aparato militar.

En concreto, la empresa pública israelí que gestiona la red eléctrica "abastece sin distinción a las bases militares, la industria armamentística y los asentamientos ilegales", denuncia el estudio, elaborado por la organización SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations).

Así, RESCOP exige al Gobierno que aplique "de inmediato" lo previsto en el real decreto, retengan la carga y adopten medidas para impedir que los puertos españoles "continúen siendo parte de la logística del genocidio".

"Permitir que el 'Navios Felix' atraque en Ceuta y siga su camino hacia Israel pone a prueba la aplicación efectiva de ese compromiso, permitirlo sería un grave incumplimiento del marco jurídico y político que España ha adoptado para prevenir su complicidad en el genocidio en Palestina", han advertido desde la ONG.