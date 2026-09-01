La OTAN despliega aviones de combate tras una nueva incursión de drones en el espacio aéreo de Estonia

Archivo - El ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, en una reunión en la ONU. - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha desplegado a primera hora de este martes aviones de combate turcos de su misión de patrullaje aéreo en la región báltica tras la incursión de drones de origen ucraniano en el espacio aéreo de Estonia.

"Durante la noche, se activaron las alertas aéreas en algunas zonas de Estonia después de que unos drones sobrevolaran cerca de nuestra frontera y entraran en el espacio aéreo estonio", ha informado el ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, en un mensaje en redes sociales en el que detalla que cazas de la OTAN reaccionaron desde la base aérea de Amari, cerca del golfo de Finlandia.

"Posteriormente, las Fuerzas de Defensa de Estonia levantaron la alerta aérea", ha indicado para reivindicar que la OTAN ha reaccionado "con rapidez y exactamente según lo previsto" ante esta alerta. "La Alianza se mantiene alerta y está preparada para proteger el territorio aliado", ha indicado.

Según ha recalcado el titular de Exteriores, este tipo de incidentes se deben a "una consecuencia directa de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania" y a su juicio evidencian "la necesidad de aumentar la presión sobre Rusia para que ponga fin a su agresión".

Las Fuerzas de Defensa estonias han recalcado en un mensaje que los drones que invadieron el espacio aéreo son los "usados en un ataque ucraniano contra objetivos en Rusia". Estos "volaban cerca de la frontera y, brevemente, entraron en el espacio aéreo estonio", ha añadido.

En concreto, la OTAN activó aviones de combate turcos "para responder si fuera necesario". "No se sabe que ningún dron haya caído en Estonia. La posible amenaza aérea finalizó a las 05:30 de la mañana", ha detallado el Ejército del país báltico.

LA SEGURIDAD DE EUROPA Y DE UCRANIA SON "INSEPARABLES"

Por su lado, Ucrania ha aplaudido la reacción estonia, insistiendo en que la "agresión de Rusia amenaza cada vez más la seguridad de Europa" mucho más allá de las fronteras ucranianas. "El incidente de anoche en Estonia es un recordatorio más crudo de las amenazas y consecuencias de la guerra de Rusia", ha expuesto el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga.

Según ha recalcado Kiev, la respuesta para que evitar que estas amenazas se multipliquen "es fortalecer la defensa aérea de Ucrania, aumentar la presión sobre Rusia y privar al agresor de los medios para continuar su guerra". "La seguridad de Ucrania y la seguridad de Europa son inseparables", ha ahondado el ministro de Exteriores.