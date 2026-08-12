Robles avisa de que agredir a las ciudades autónomas es hacerlo a "España entera": "A Ceuta y Melilla no se las toca"

1110303.1.260.149.20260812141306 La ministra de Defensa, Margarita Robles (d), mantiene un encuentro con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i), en el Palacio de la Asamblea, a 12 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA, 12 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avisado este miércoles de que "cualquier agresión" sobre Ceuta o Melilla supone "una agresión a España entera", remarcando que ambas ciudades autónomas son "españolísimas" y que, por ende, "no se las toca".

"Tiene que quedar muy claro que lo que pasó el día 30 no puede volver a ocurrir, y que Ceuta y Melilla son españolas no, españolísimas. Precisamente por eso no se las toca, cualquier agresión a Ceuta y a Melilla es a España en su conjunto", ha trasladado la ministra en una atención a medios en Ceuta.

Así se ha expresado Robles despues de que, en una entrevista, el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, haya asegurado que la soberanía de Ceuta y Melilla continúa siendo un asunto "pendiente". "En septiembre habrá reuniones con Marruecos y España, y seguimos aferrándonos a nuestras tierras. Esto requiere un enfoque a largo plazo, y queremos resolver el problema mediante el diálogo", afirmó el ministro del país magrebí.

Ante ello, la titular de Defensa ha reiterado que "no puede volver a ocurrir lo que ocurrió" el 30 de julio y que así se lo ha comunicado al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a quien ha querido agradecer "todo el esfuerzo, todo el trabajo y el saber estar" con el que, desde su punto de vista, ha actuado durante la crisis.

"AQUÍ HAN ENTRADO 80.000 PERSONAS"

Robles ha advertido que espera que "todo el peso de la ley recaiga sobre las mafias y sobre aquellos que están manipulando y manejando a esta gente". "Aquí han entrado 80.000 personas y mucha de esta gente es gente que está utilizada y manipulada por las mafias", ha abundado, alegando que es "muy importante" la implicación de toda la Unión Europea.

Asimismo, además de recordar a las personas fallecidas en esa entrada masiva en la ciudad autónoma, ha aseverado que ha podido constatar personalmente "la preocupación, la angustia y el sufrimiento" de los ciudadanos de Ceuta. "No les vamos a dejar", ha resaltado.

"TENEMOS LAS MEJORES FUERZAS ARMADAS"

También ha aprovechado para dejar constancia de su "orgullo" por el trabajo de las Fuerzas Armadas que, en sus palabras, están "absolutamente vinculadas" con Ceuta; así como por las labores desempeñadas desde la Comandancia General de Ceuta: "No se entiende Ceuta sin las Fuerzas Armadas ni las Fuerzas Armadas sin Ceuta. España y Ceuta son la casa de las Fuerzas Armadas", ha aseverado.

"Tenemos las mejores Fuerzas Armadas, unos profesionales excepcionales y magníficos que, desde hace once días, llevan volcados en la protección, en la presencia y en apoyar a la población de Ceuta, y así va a seguir siendo. Que la gente en Ceuta sepa que estamos con ellos", ha afirmado la ministra.

Robles se ha reunido con Vivas en la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta y, posteriormente, ha mantenido un encuentro en la Comandancia General de Ceuta con el comandante general de Ceuta, Luis Jesús Fernández Herrero, y el personal del Tercio 'Duque de Alba' 2.º de La Legión.