Robles avisa de que "cualquier actuación" en Groenlandia sería "inaceptable" y pide a la UE "firmeza"

a 9 de enero de 2026, en Madrid (España)

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido este viernes a Estados Unidos de que "cualquier actuación" en Groenlandia sería "inaceptable" por estar en contra del derecho internacional, y ha pedido "firmeza" a la Unión Europea (UE) para protegerlo.

Así lo ha hecho tras expresar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su pretensión de hacerse con este territorio perteneciente a Dinamarca y tras la operación militar en Venezuela que se saldó con la detención de Nicolás Maduro. Trump también ha amenazado a otros Estados soberanos, como México, Cuba o Colombia.

En declaraciones a los medios tras una visita a la Agrupación de Transporte n.º 1, Robles ha declarado el compromiso de España con el derecho internacional y ha puesto el foco en que Groenlandia es un territorio enmarcado en la OTAN. Por lo tanto, ve "inconcebible" que un miembro de la Alianza Atlántica "pudiera atacar a otro" y ha reclamado a la UE "estar firmes" en la protección del derecho internacional.

Al margen de la OTAN, y como hizo en su discurso en la Pascua Militar, la ministra de Defensa ha recalcado que "cualquier actuación al margen del derecho internacional en ningún caso es legítima", "la realice quien la realice", en alusión a Estados Unidos.

Requerida por si la operación militar estadounidense en suelo venezolano podría legitimar la invasión rusa de Ucrania, Robles se ha limitado a recalcar que el caso de Vladimir Putin es "absolutamente reprobable y rechazable". En cualquier caso, según ha dicho, España continuará denunciando las vulneraciones al derecho internacional, prestando apoyo a Ucrania y trabajando para una transición democrática en Venezuela.