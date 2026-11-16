Robles defiende ante embajadores de la UE que la defensa es "política de Estado" y no debe haber "color político"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside un desayuno de trabajo organizado por el embajador de Irlanda en España, en el marco de la Presidencia irlandesa del Consejo de la UE. - MARCO ANTONIO ROMERO / MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este lunes ante los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) acreditados en España que todas las cuestiones relativas a la defensa deben ser consideradas "políticas de Estado, en las que no debe haber color político".

Así lo ha hecho Robles en un desayuno de trabajo que ha presidido en la sede del ministerio, organizado organizado por el embajador de Irlanda en España, Brian Glynn, en el marco de la Presidencia irlandesa del Consejo de la UE, que concluye en diciembre.

En su intervención, según ha informado el Ministerio de Defensa, la ministra ha destacado la necesidad de mantener la cohesión interna del bloque ante un escenario internacional marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania y el auge de las amenazas híbridas. También ha subrayado la urgencia de seguir desarrollando la capacidad industrial europea de defensa.

Por su parte, el embajador irlandés ha insistido en que Europa debe permanecer unida ante un orden internacional que, a su juicio, cada vez es más incierto. "Europa ha crecido en crisis como siempre lo hace", ha dicho el embajador, según Defensa.

COMPROMISO CON EL PROYECTO EUROPEO Y SEGURIDAD DE LA UE

Durante el encuentro, los diplomáticos han reafirmado su "total compromiso" con el proyecto europeo, han trasladado desde Defensa, al tiempo que han abordado los principales desafíos geopolíticos del bloque.

Entre los temas tratados figura la relación entre la UE y la OTAN, "dos organizaciones que deben complementarse al servicio de una misma seguridad". También se ha hecho hincapié en la creciente inestabilidad en el Sahel y en los desafíos de seguridad marítima.

En este sentido, los asistentes han valorado el éxito de la operación 'Atalanta' de la UE, enmarcada en la lucha contra la piratería en el Cuerno de África y el océano índico, que han calificado de "fundamental para la libertad de navegación".