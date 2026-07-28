Robles destaca la "disponibilidad" de las Fuerzas Armadas en la OTAN ante integrantes del 'Despliegue Atlántico 26'

La ministra de Defensa, Margarita Robles, Mantiene una reunión por videoconferencia con los comandantes de los buques que están desplegados en el Atlántico ('Despliegue Atlántico 26'). - RUBÉN SOMONTE/MDE

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado la "disponibilidad" de las Fuerzas Armadas españolas para la OTAN, y en concreto, de la Armada: ""Sin desmerecer a otras armadas, nosotros siempre estamos, y la Alianza sabe que puede contar con España".

En una videoconferencia celebrada este martes con los mandos principales del Grupo de Combate Expedicionario centrado en el 'Despliegue Atlántico 26', Robles ha destacado la importancia de "dar visibilidad" a la "aportación" de "hombres y mujeres" que participan en la misión internacional, según ha informado Defensa en un comunicado.

"Es una manifestación del poderío y el músculo de la Armada española, de la que podemos sentirnos todos muy orgullosos", ha afirmado la ministra. El vicealmirante Juan Bautista Pérez Puig, comandante del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad, ha enfatizado en que los españoles "lo hemos dado todo".

En este sentido y a raíz de la participación del contingente en los actos de conmemoración de la independencia de Estados Unidos, ha recordado que España ha sido el país con mayor visibilidad. Y ha destacado actividades realizadas como el adiestramiento de alto nivel que han llevado a cabo en colaboración con los países participantes en los ejercicios FLEETEX y Neptune Strike.

Defensa ha ensalzado el despliegue en aguas del Atlántico porque representa " el hito operativo más importante para la Armada" este año por la participación de "2.000 efectivos a bordo de las plataformas navales más avanzadas".

A las dotaciones del 'Juan Carlos I', 'Castilla', 'Reina Sofía', 'Blas de Lezo' y 'Patiño' se ha unido un Batallón Reforzado de Desembarco de Infantería de Marina, unidades aéreas destacadas y embarcadas con cuatro aviones Harrier y helicópteros SH60F y H135 respectivamente, además de un Subgrupo Táctico del Ejército de Tierra con un helicóptero Cougar y dos Tigre.

La presencia del Grupo de Combate Expedicionario "ejerce un rol de liderazgo directo dentro de la estructura de mandos de la OTAN en la región", ha afirmado el Ministerio. Robles ha finalizado la videoconferencia interesándose por las condiciones de vida a bordo y felicitándoles por "su permanente disponibilidad, entrega y profesionalidad" en la "defensa" de la "paz internacional".