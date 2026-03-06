Robles muestra su orgullo por los militares desplegados en Líbano, Irak y Turquía "en la difícil situación" actual

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en un acto en el Cuartel General del Ejército de Tierra. - EJÉRCITO DE TIERRA

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado este viernes su orgullo por los casi mil militares desplegados en Líbano, Irak y Turquía en misiones aliadas en el marco de la escalada en Oriente Próximo, que ha definido como "una situación difícil".

Así lo ha hecho en un acto celebrado en el Cuartel General del Ejército de Tierra para condecorar a 21 generales de esa institución, y donde también ha tenido un recuerdo para el resto de militares españoles desplegados en misiones internacionales, como Letonia o Eslovaquia.

Robles ha asegurado que habla con los militares desplegados en Oriente Próximo "todos los días" y ha dicho que le trasmiten su orgullo por servir a España en esos escenarios.

Cerca de mil militares españoles están desplegados en el marco de misiones internacionales en Líbano, Irak y Turquía. Alrededor de 650 permanecen en la misión de la ONU en Líbano (FINUL), velando por el cese de las hostilidades entre el partido-milicia chií Hezbolá y el Ejército de Israel. Con la escalada en Oriente Próximo, están frecuentemente bunkerizados, habida cuenta de que están en medio de los ataques cruzados.

En Irak, hay unos 150 militares desplegados en la misión de la OTAN y en la de la Coalición Internacional contra Estado Islámico, mientras que en Turquía, unos 150 efectivos operan la batería de misiles 'Patriot'. Todos ellos están bien, según reveló Robles el lunes.

ESPAÑA ES UN BUEN ALIADO

En este contexto, la ministra ha destacado el papel de España como socio internacional, después de las arremetidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra nuestro país. "Ese compromiso con la paz en el mundo, con nuestros aliados de la OTAN, Naciones Unidas y la Unión Europea es y será permanente", ha señalado.

"Las Fuerzas Armadas españolas siempre están firmemente comprometidas en la defensa y con los valores de la paz en cualquier lugar del mundo, en momentos más fáciles y en momentos menos fáciles", ha agregado.

De los 21 generales condecorados del Ejército de Tierra, diez han recibido Grandes Cruces al Mérito Militar con distintivo blanco y once Grandes Cruces de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. "Todos ustedes son un orgullo de profesionalidad, de trabajo, de compromiso, de hacer grande el nombre de España allí donde está", ha concluido Robles.

Antes del acto, se ha presentado el número 1.000 de la revista 'Ejército', la publicación oficial del Ejército de Tierra y una de las cabeceras militares más longevas.