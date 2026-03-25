Robles subraya ante el Comandante Supremo Aliado en Europa que España es un socio "serio, fiable y comprometido"

1072829.1.260.149.20260325164853 La ministra de Defensa, Margarita Robles. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reafirmado este miércoles ante el Comandante Supremo Aliado en Europa (SACEUR, por sus siglas en inglés), el general Alexus G. Grynkewich, que España es un "socio serio, fiable y comprometido" con la Alianza Atlántica y que su compromiso con la paz es "irrefutable".

En una nota de prensa sobre la reunión, la titular de Defensa ha puesto también en valor el "compromiso robusto" de las Fuerzas Armadas con la protección de la seguridad y los valores democráticos. Además, ha destacado la importante labor que realizan los hombres y mujeres de España desplegados en misiones en el exterior.

En este sentido, ha destacado la labor de los cerca de 4.000 militares españoles desplegados, subrayando que "su profesionalidad cuenta con el reconocimiento tanto de las autoridades como de la población civil" de los territorios donde operan "por su profesionalidad y su labor encomiable".

Asimismo, Robles ha incidido en la importancia de continuar apoyando la defensa de Ucrania, recordando el esfuerzo que realiza España a través de la entrega de material militar, una labor que se desarrolla de forma coordinada con el resto de socios y aliados mediante el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania.

Al encuentro entre la ministra y el general Grynkewich ha asistido también el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro López Calderón.

Con todo, la ministra ha reiterado que las Fuerzas Armadas españolas constituyen el "mejor ejemplo" de la fiabilidad del país en el marco internacional.