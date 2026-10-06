Robles traslada a las tropas españoles en Letonia que son la "máxima expresión" del "compromiso" de España con la OTAN

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se reúne por videoconferencia con las tropas españoles desplegadas en Letonia en misiones de la OTAN, a 6 de octubre de 2026. - MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado al contingente español desplegado en Letonia que representan la "máxima expresión del compromiso de España con la Alianza Atlántica" y ha puesto en valor su "esfuerzo diario" destacando el papel "fundamental" que desempeñan en labores de "disuasión".

Así se lo ha comunicado Robles a los mandos de las tropas españolas en la reunión que han mantenido este martes por videoconferencia en la que ha incidido en "el compromiso" con la OTAN lo es también "con la seguridad de todos nosotros", según ha informado el Ministerio en un comunicado.

El jefe del contingente desplegado en Adazi, el teniente coronel Pedro Antonio Fuentes, ha detallado a la ministra "las últimas novedades sobre la operación 'Flanco Este-Letonia'" que Robles ha calificado de "más que consolidada y esencial", y compuesta por alrededor de 550 efectivos.

Después, se ha comunicado con el comandante Francisco Rubio, jefe de la Unidad de Defensa Antiaérea NASAMS, formada por 90 militares cuya misión es "proteger la base aérea de Lielvarde".

"Muchas gracias por todo lo que hacen y por dejar muy alto el pabellón español", ha agradecido Robles a los 650 militares españoles que se encuentran en las bases de Adazi y Lielvarde en el flanco Este de la OTAN.