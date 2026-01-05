Robles visita el CNI para conocer la situación de Venezuela, Ucrania y Oriente Próximo y agradece su "discreto" esfuerzo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la sede central del CNI. - CNI

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este lunes la sede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para recibir una actualización sobre la situación en Venezuela, Ucrania y Oriente Próximo, y ha aprovechado para agradecer a los miembros de la Inteligencia española su esfuerzo "continuado y discreto".

Durante la visita, que ha realizado acompañada por la directora del CNI, Esperanza Casteleiro; el secretario general, Luis García Terán; y responsables de la Dirección de Inteligencia, Robles también ha profundizado en las políticas de Rusia en Europa, la región del Sahel, la defensa de los sectores estratégicos, económicos y la lucha contra el terrorismo yihadista.

En un comunicado del CNI difundido por el Ministerio de Defensa, el centro ha indicado que la ministra se ha reunido con una representación de los miembros de la Inteligencia española y ha trasladado su apoyo a la labor que realizan en las principales zonas de riesgo y en ámbitos de gran complejidad.