Rutte pide una "revolución de defensa" para hacer frente a la colaboración de Rusia, China y Corea del Norte

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte - Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa

ANKARA 7 Jul. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Iván Zambrano) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha avisado este martes a los aliados de que países como Rusia, China y Corea del Norte "colaboran cada vez más" en materia de defensa y que eso debería levantar las alarmas entre los países de la Alianza Atlántica, por lo que ha reclamado una "revolución industrial de defensa transatlántica" para hacerles frente.

Durante el Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de Ankara que se celebra este martes y miércoles en la capital tuca, Rutte ha recurrido a una analogía futbolística aprovechando que se está celebrando el Mundial para explicar la urgencia de la situación, asegurando que "ningún equipo gana por un solo jugador brillante" y que la seguridad actual exige que los 32 aliados actúen en bloque.

"Hay algo que creo que el fútbol nos enseña. Ningún equipo gana por un jugador brillante. Se necesita al portero, a los defensas, a los centrocampistas, a los delanteros, y sí, todo el mundo se fija en el jugador que marca el gol de la victoria. Pero detrás de cada jugador y equipo exitoso sobre el terreno de juego hay muchos otros en el banquillo y entre bastidores (...) La OTAN funciona de manera muy similar", ha asegurado.

Así, ha incluido en ese club ficticio de fútbol a la industria de defensa, que "aportan la fuerza detrás del equipo", ya que dotan a la Alianza de equipamiento, innovación, y de la capacidad de producción. "Para tener poder, resiliencia y resistencia, todos debemos estar plenamente comprometidos con el juego", ha proseguido en su comparación.

Tras recordar que en la cumbre de La Haya del año pasado los aliados acordaron destinar el 5% de sus respectivos PIB a gasto en defensa, ha advertido que "ese dinero debe ponerse a trabajar" y "debe servir para adquirir capacidades que realmente disuadan y defiendan".

"Ustedes nos necesitan a nosotros, en la OTAN, para decirles qué necesitan nuestras fuerzas militares. Esa es la demanda. Y nosotros los necesitamos a ustedes para convertir esos requisitos en capacidades reales. Eso es la oferta. Por eso creo que debemos seguir construyendo la cooperación entre la OTAN y la industria", ha añadido el también ex primer ministro de Países Bajos.

Rutte ha puesto cifras a la inversión que han destinado los 32 Estados miembro desde el año pasado, 32.000 millones de euros gastados "únicamente" en reforzar la base industrial de defensa de la OTAN: "Piensen de nuevo en esa cifra: 32.000 millones de euros para reforzar nuestra base industrial de defensa. Es decir, muchas fábricas, nuevas líneas de producción. De hecho, hay suficiente espacio de producción adicional como para cubrir más de 2.000 campos de fútbol".

"EL PARTIDO ESTÁ LEJOS DE TERMINAR"

El secretario general de la OTAN ha seguido con la jerga futbolística para decir que, aunque "la estrategia está clara", "el partido está lejos de terminar" y que para ganarlo se necesita que "todos los miembros del equipo hagan su parte de manera más rápida y juntos".

"No tenemos el lujo del tiempo. Necesitamos capacidades ya para garantizar que seguimos preparados", ha añadido, señalando que Rusia destina el 50% de su presupuesto nacional "a su maquinaria de guerra", que China "sigue modernizando sus fuerzas armadas", y que además Corea del Norte está ampliando su programa nuclear y suministrando material a Rusia.

"Y aunque la reciente acción de Estados Unidos ha degradado significativamente los programas nuclear y de misiles balísticos de Irán, debemos permanecer vigilantes. Estos países cooperan cada vez más entre sí, y eso debería preocuparnos a todos, porque les aseguro que no tienen en mente nuestros mejores intereses. Así que eso es a lo que nos enfrentamos. Esa es la realidad que afrontamos", ha aseverado.

Pero para hacer frente a este desafío, ha avisado el jefe de la Alianza, se necesita "una revolución industrial de defensa transatlántica, y que "el zumbido de la maquinaria" se convierta "en un rugido".