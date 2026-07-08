Sánchez anuncia que España se suma a la misión de la OTAN en Finlandia para proteger el Ártico

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, junto al secretario general de la OTAN, MArk Rutte y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. - Michael Kappeler/dpa

Defiende que España es el tercer país de la Alianza con más efectivos desplegados y el tercero que más ha invertido desde 2024

ANKARA/MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles, que España se va a sumar a la misión de la OTAN con fuerzas terrestres avanzadas en Finlandia para proteger la región ártica.

En esta misión participan también una decena de países aliados: Canadá, Dinamarca, la propia Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido, para aumentar su responsabilidad en la defensa del Atlántico Norte, el Báltico y el Océano Ártico.

Sánchez ha hecho este anuncio en la rueda de prensa tras la cumbre de la OTAN que se ha celebrado en Ankara (Turquía), en la que ha subrayado el compromiso de España con la Alianza, haciendo hincapié en que lidera misiones en Irak, en el Atlántico Norte y presta apoyo esencial en los flancos sur y este de Europa.

Para Sánchez, la participación en todos estos lugares refleja el "firme compromiso" de España, un país del sur de Europa, con la OTAN y con la aproximación de 360 grados.

EN SEPTIEMBRE SE DECIDIRÁ CÓMO PARTICIPA

Además ha señalado que la participación concreta de España en esta misión se va a decidir en el mes de septiembre aunque el presidente de Finlandia, Alexander Stubb ya le ha agradecido que España forme parte de esta operación.

Según el comunicado conjunto emitido por los países integrantes, esta misión muestra la buena disposición y la capacidad de disuadir y defender la región ante Rusia, considerada una amenaza a largo plazo para los Aliados.

Este grupo de naciones sostiene que cuenta con capacidades marítimas modernas y van a icrementarlas significativamente en la próxima década para ser una fuerza capaz de llevar a cabo operaciones de alto impacto en el mar.

La misión consistirá en entrenamientos, ejercicios y operaciones en la región Euro Atlántica y se comprometen a reforzar las capacidades de mando y control así como priorizar las inversiones en esta materia.

3.000 MILITARES DESPLEGADOS

Sánchez ha anunciado la participación de España en esta misión como prueba del compromiso que, defiende, ya viene mostrando en los últimos años con su presencia en misiones y el incremento de las inversiones en seguridad y defensa.

En ese sentido ha ofrecido varios datos para sostener sus argumentos, como que España es el tercer aliado con más efectivos desplegados en misiones y operaciones OTAN con datos de junio de este año, con más de 3.000 efectivos en total.

Así, ha subrayado que todos los gobiernos con los que ha hablado, también en la sala donde se ha llevado a cabo la sesión de trabajo principal de esta cumbre, le han reconocido y agradecido la labor de España en la protección de países como Eslovaquia, Rumanía o las repúblicas bálticas o Turquía.

"UNOS CUANTOS" LÍDERES LE HAN DADO LAS GRACIAS

Sánchez ha dicho que han sido "unos cuantos" presidentes y primeros ministros los que han dado las gracias a España, como por ejemplo el anfitrión de la cumbre, el turco Recep Tayyip Erdogan, que agradecido expresamente a España por la batería de misiles Patriot desplegada en su territorio, clave para derribar los misiles iraníes que entraron en su espacio aéreo el pasado mes de marzo.

En la misma línea ha destacado que España es el segundo aliado que más capacidades navales despliega en operaciones y misiones fuera de su territorio y el cuarto en despliegue de capacidades aéreas.

En materia presupuestaria, ha destacado que ha pasado del 0,9% del PIB en 2018 al 2,1% en 2026 de gasto dedicado a la defensa y asegura que en los últimos años -- 2024 y 2025-- ha sido el tercer país que más ha aumentado su inversión de toda la OTAN.

Desde 2018, ha seguido, España ha aumentado su inversión en este área cinco veces más de lo que ha crecido el PIB, "un esfuerzo ingente y extraordinario", en un contexto de crecimiento económico, ha apuntado.

DICE QUE RUTTE LE RECONOCE EL COMPROMISO DE ESPAÑA

Además de gastar más, considera que se ha gastado "mejor" porque, de los 35.500 millones de inversión anuales defensa, "el 44%" se está dedicando a nuevo equipamiento, muy por encima de la media de la OTAN que se sitúa poco más allá del 20%.

"En términos tanto de capacidades, como de esfuerzo presupuestario, como también de compromiso en despliegue de tropas", señala "España está presente y es apreciado" por los líderes de los países aliados, sostiene.

En este sentido ha sido interrogado sobre si esperaba un mensaje de apoyo explícito del secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ante las amenazas a España del estadounidense Donald Trump y sus acusaciones de no contribuir lo suficiente. Sánchez ha asegurado que cada vez que ha hablado con Rutte le ha "reconocido" el papel que juega España, igual que otros líderes. "Esto es lo más importante para mí", ha apostillado.