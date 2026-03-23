Las tropas españolas desplegadas en Turquía, "preocupadas" por que la guerra de Irán "se enquiste"

1071760.1.260.149.20260323141014 La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Mando de Artillería Antiaérea. - RUBÉN SOMONTE / MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los militares españoles desplegados en la misión de la OTAN de apoyo a Turquía han trasladado este lunes a la ministra de Defensa, Margarita Robles, su "preocupación" por que la escalada bélica en Oriente Próximo "se enquiste", debido a la capacidad para lanzar misiles de Irán.

Así lo ha comunicado Robles en declaraciones a los medios desde el Mando de Artillería Antiaérea, después de mantener una videoconferencia con los militares españoles desplegados en el marco de la Alianza Atlántica. Unos 150 militares de nuestro país operan una batería Patriot ubicada en la Base de Incirlik, en la localidad de Adana, que actualmente colabora en la detección e interceptación de misiles iraníes.

"La situación les preocupa, no es fácil y se puede enquistar, ya que el nivel de disparos de misiles balísticos, de crucero y de drones es elevado y considerable", ha explicado Robles. La ministra ha destacado "la capacidad" de Teherán para construir misiles y drones, pero ha alertado de que no siempre se lanzan desde territorio iraní, puesto que en el conflicto están involucrados 'proxies' del régimen.

En esta línea, ha advertido de que, debido al significativo número de lanzamientos, "puede haber riesgo de que algún misil no se intercepte".

Por ello, Robles ha puesto en valor la labor de los militares españoles y la batería Patriot, que desembarcaron en Adana en 2015. "La misión lleva mucho tiempo, pero en este momento su trabajo es muy difícil y esencial", ha ahondado.

CAMBIO DE COMETIDO CON LA GUERRA DE IRÁN

La misión española en Turquía es proteger a la población turca de posibles ataques con misiles de la vecina Siria, pero la Alianza Atlántica actualizó su cometido en marzo de 2026 para que se centrara en la detección e interceptación de misiles balísticos y de crucero y drones en el marco de la guerra de Irán, según ha explicado el jefe del Mando de Artillería Antiaérea, el general de brigada Manuel Arienza.

Desde que comenzó este conflicto, resultado de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra ese país de Oriente Próximo, la OTAN ha interceptado tres misiles en el espacio aéreo turco o su entorno. De hecho, la Alianza Atlántica ha refozado el sistema de defensa de Turquía con una nueva Patriot en la base de Incirlik.

El general de brigada Arienza indica que los misiles que usa Irán, que presumiblemente Teherán tiene almacenados de forma subterránea, son de alcance intermedio, es decir, hasta 4.000 kilómetros. La Patriot está diseñada para interceptar misiles tácticos, con un alcance de 70 kilómetros y 30 de cota.

Sobre el sistema antimisil OTAN, el jefe del Mando de Artillería Antiaérea precisa que se basa en una constelación de satélites que proporcionan una alerta temprana a unos radares ubicados en Rumanía, Polonia y Turquía. Este sistema proporciona una probabilidad de varios cientos de kilómetros donde el misil puede caer y, en base a esa información, se actúa. El misil que iba a caer en territorio turco se interceptó a 150 kilómetros, precisa el general de brigada.