El 96,1% de los españoles se preocupa por la protección de su hogar, según Verisure

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MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 96,1% de los españoles dice tener alguna inquietud vinculada a la protección de su hogar o negocio, según recoge el Observatorio de la Seguridad de Hogares y Negocios de Verisure España, que también revela que el 94% considera importante o muy importante sentirse protegido.

El informe, que analiza la evolución de la percepción de la seguridad en España, refleja cómo las medidas de protección se están ampliando en línea con las nuevas preocupaciones de los ciudadanos en la sociedad actual. En concreto, el 74,5% de los encuestados considera que España es un país seguro.

Según Verisure, esa percepción positiva convive, no obstante, con una ciudadanía más atenta a la prevención ya que el 60,4% considera que el país es hoy menos seguro que hace dos años, "una sensibilidad que se refleja tanto en las preocupaciones declaradas como en la adopción creciente de medidas de seguridad en hogares y negocios".

"Los datos muestran que la seguridad se está incorporando de forma cada vez más natural a las decisiones de hogares y negocios. España sigue siendo percibida como un país seguro, pero las personas buscan soluciones que les permitan anticiparse, estar conectadas y recibir apoyo cuando ocurre una incidencia. Ese cambio explica el avance de medidas como las alarmas conectadas a una Central Receptora de Alarmas, que aportan verificación y capacidad de respuesta cuando es necesario", ha explicado la directora de Comunicación y ESG de Verisure para Iberia, Italia y Latam, Laura Gonzalvo.

Los robos continúan ocupando el primer lugar entre las preocupaciones de los españoles, señalados por el 71,9% de los encuestados, al tiempo que la ocupación se mantiene como la segunda gran preocupación, con un 57,4%. Y es que, el 60,8% de los encuestados reconoce haber sufrido un robo en primera persona o su entorno cercano.

Junto a estos riesgos, otros factores tradicionalmente menos asociados a la seguridad doméstica ganan relevancia. Entre ellos destacan las emergencias sanitarias, los incendios y, especialmente, los delitos online, que ya preocupan al 31,7%. Esta combinación de preocupaciones tradicionales y nuevos riesgos ayuda a explicar la creciente adopción de medidas de seguridad en hogares y negocios.

Actualmente, el 86,7% de los 2.001 participantes en el estudio afirma contar con una o más medidas de seguridad instaladas en sus hogares o negocios y el porcentaje de quienes no disponen de ninguna medida mantiene una tendencia a la baja, situándose en el 13,3%. Las puertas de seguridad o blindadas siguen siendo la medida más extendida.

Sin embargo, el Observatorio muestra un avance claro de las soluciones tecnológicas y conectadas, entre las que destacan las alarmas conectadas a una Central Receptora de Alarmas, que incrementan en tres puntos porcentuales su presencia como medida de protección los hogares y negocios respecto al mismo informe del año pasado. Ganan peso también otras herramientas como las cámaras de vigilancia, las cerraduras inteligentes, las mirillas electrónicas o la simulación de presencia mediante encendido domótico de luces.

Este cambio refleja una evolución en la forma de entender la seguridad. Los ciudadanos ya no buscan únicamente elementos físicos de protección, sino sistemas capaces de detectar, verificar y facilitar una respuesta ante posibles incidencias.