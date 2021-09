Albert Rivera presidirá el 3 de octubre el jurado de la final de la Liga Española de Debate Universitario 2021

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, presidirá el jurado de la final de la Liga Española de Debate Universitario, que se celebrará el domingo 3 de octubre, a las 12.00 horas, en el MIRA Teatro de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Así lo ha dado a conocer este martes la Liga, que ha agregado que el resto de miembros del jurado son expertos en oratoria, comunicadores y profesionales "de amplia trayectoria de algunas de las empresas más importantes del país".

El MIRA Teatro de Pozuelo de Alarcón reunirá a 16 equipos de 14 universidades en la Fase Final de la Liga Española de Debate Universitario del 1 al 3 de octubre gracias al patrocinio de EY, Telefónica, Santander SmartBank y SmurfitKappa, así como el apoyo de DigitalES, Coca-Cola, Estrella Damm, Martínez-Echevarría & Rivera Abogados, Nexo Residencias, Ecoalf, Penguin Random House y Seur.

Albert Rivera ganó la segunda edición de la Liga con el equipo de la Universitat Ramón Llull en 2001. "Fue una de las experiencias más bonitas de mi vida. Me divertí mucho y mejoré mucho mis habilidades. Tengo grandes recuerdos de aquella Liga. Fue sin duda una de las mejores experiencias de mi vida. En lo personal, disfruté mucho, conocí a gente interesantísima, viajé por España, conocí a otros universitarios, profesores", explica el expolítico.

"En definitiva, un networking también con gente con la que todavía hoy mantengo el contacto, incluso me he encontrado profesionalmente en la vida pública y privada. Y en lo profesional, trabajé y mejoré mis capacidades, sin duda, por todo lo que se aprende al preparar un debate o un dossier de trabajo al enfrentarte en una competición de esta naturaleza. Lo he aprovechado muchísimo, especialmente en la vida pública y, ahora también, en la abogacía", recuerda de su paso.

Finalmente, para Albert Rivera, el factor oratoria, la preparación y documentación y el factor humano "son las tres claves para hacer de un equipo campeón".