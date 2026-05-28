Bruselas convoca nuevas becas Marie Curie para financiar más de 130 programas de doctorado

Archivo - Bandera de la UE - Anna Ross/dpa - Archivo

BRUSELAS, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este jueves una nueva convocatoria de 593 millones de euros en becas Marie Sklodowska Curie (MSCA) para financiar más de 130 programas de doctorado basados en la colaboración transfronteriza, interdisciplinaria e intersectorial y que darán empleo a más de 2.000 investigadores.

Esta beca, pensada para reforzar el ecosistema de investigación europeo y el compromiso de la UE con la excelencia científica, financia programas de doctorado en todos los campos científicos mediante asociaciones entre organizaciones de Europa y de otros países.

El objetivo de la misma es formar candidatos doctorales "altamente cualificados" e impulsar su empleabilidad a largo plazo, según ha destacado el Ejecutivo comunitario en un comunicado, en el que ha detallado que el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 24 de noviembre de 2026.

Como novedad este año, se incorpora una iniciativa piloto en el marco de Horizonte Europa que ofrece oportunidades de financiación adicionales para proyectos que integren la Inteligencia Artificial en la investigación científica.

Además, se anima a los posibles solicitantes a participar en la jornada informativa en Internet sobre la convocatoria prevista para el 3 de junio de 2026, que puede consultarse en el sitio web de las MSCA.