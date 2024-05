CCOO avisa de que la orden para que antiguos alumnos recuperen la cotización de sus prácticas es "claramente mejorable"

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha advertido de que la orden que permitirá recuperar la cotización de aquellos alumnos que en el pasado realizaron periodos de prácticas formativas es "claramente mejorable".

En concreto, el sindicato que criticado que esta orden "no se ha abordado en el mismo marco de Diálogo y Concertación Social que originó el reconocimiento de estos nuevos derechos" y su contenido, en su opinión, "resulta claramente mejorable para posibilitar el ejercicio de los nuevos derechos de cotización reconocidos".

Por ello, Comisiones Obreras señala que "lo más razonable" es que la orden que permite que antiguos alumnos recuperen la cotización de sus prácticas "sea revisada y modificada en el menor plazo posible".

El contenido de la orden, según explica CCOO, habilita a la suscripción del convenio especial y ha aceptado ampliar el corto plazo inicial de unos meses, llevándolo a 2 años, entre el 1 de junio de 2024 y el 1 de junio de 2026.

"Es una medida positiva que, no obstante, no renunciamos a ampliar, para evitar que haya personas que en ese período de tiempo no estén en condiciones económicas de suscribir el Convenio Especial y se vean por ello, excluidas del acceso al mismo. Lo anterior, más aún, si tenemos en cuenta que las condiciones de acceso al Convenio que ahora desarrolla el Gobierno, se apartan de las reguladas en el RD 1493/2011 que reguló el primer periodo acordado hace 13 años y las endurecen de manera significativa", dice CCOO.

En este punto, precisa que la base de cotización sobre la que girará el convenio especial será la mínima de 2024 y no la del período en que se realizaron las prácticas, que es la que se previó en 2011.

Para el sindicato, esto implica un incremento "muy notable" de la cuota a satisfacer, sin que tenga un impacto equivalente en la base reguladora de la pensión, dado que los períodos reconocidos se concentran en los primeros años de actividad.

Incluso puede haber años en los que la base mínima de cotización de 2024 fuera superior a la base máxima de cotización de algunos de los grupos en las décadas de 1980 y 1990, dando lugar a situaciones, a su juicio, "absurdas".

"Ciertamente la cuota a abonar tiene una bonificación del 23%, y, además es deducible en la declaración del IRPF de la persona que la soporta. Todo ello, limita, pero no evita el efecto que estamos señalando", añade CCOO.

En 2011, se previó un período de pago que podía duplicar el que solicitaba se reconociera. De esta forma, quien solicitaba un año de Convenio Especial, podía sufragar las cuotas en dos años, por ejemplo.

Por último, el sindicato apunta que los cinco años que se ofrecen no son, finalmente, adicionales a los dos que pudieron suscribirse en 2011.

"Esto en muchos casos es irrelevante porque los períodos de prácticas fueron inferiores, pero en los casos más graves, por ejemplo, aquellos en los que se estuvo en esta situación como investigadores durante más de 10 años, significa que la posibilidad de recuperación de periodos queda limitada en un máximo de 5 años ahora, o hasta 3 adicionales a los que se pudieron recuperar en 2011", concluye.