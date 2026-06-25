Congreso insta a Gobierno a promover la educación afectivo-sexual en aulas, con PP y Vox en contra y abstención de Junts

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que ha incluido una enmienda transaccional acordada con Sumar y ERC, que insta al Gobieron a seguir impulsando actuaciones para desarrollar la educación afectivo-sexual y emocional en las aulas.

La proposición no de ley ha salido adelante con 172 votos a favor, 170 votos en contra (Partido Popular, Vox y UPN) y 7 abstenciones (Junts).

De este modo, la Cámara Baja insta al Gobierno a promover actuaciones de formación del profesorado vinculadas con la educación afectivo-sexual, la coeducación y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, respetando las competencias de las comunidades autónomas en el ámbito educativo.

También reclama al Ejecutivo que impulse, en colaboración con las administraciones educativas, la incorporación en los planes de formación permanente del profesorado de contenidos específicos sobre educación afectivo-sexual, coeducación, igualdad y prevención de las violencias machistas, con el fin de que el personal docente encargado de impartir estas materias disponga de una formación adecuada, suficiente y permanentemente actualizada.

Asimismo, el Gobierno deberá favorecer el intercambio de materiales didácticos, adaptados a cada etapa educativa, relacionados con la educación afectivo-sexual, coeducación, igualdad y prevención de las violencias machistas, respetando los desarrollos curriculares propios de cada comunidad autónoma; y a impulsar espacios de cooperación entre las Administraciones educativas para la prevención de las violencias sexuales, las violencias machistas, el bullying y el ciberbullying, garantizando el respeto a las competencias educativas de las comunidades autónomas.

También propone al Ejecutivo que coopere con las administraciones educativas para dar información, formación y acompañamiento a los entornos socioafectivos de niños, niñas y adolescentes de acuerdo con la Estrategia Nacional para el acompañamiento socioafectivo; y promueva actuaciones dirigidas a las familias sobre la educación afectivo-sexual integral, la igualdad de género, el respeto a la diversidad, la prevención de las violencias machistas y bienestar emocional.

El Congreso insta igualmente al Ejecutivo a reforzar la colaboración del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes con los Ministerios de Sanidad, Igualdad, Derechos Sociales, y Juventud e Infancia, en las materias relacionadas con la educación afectivo-sexual y la prevención de las violencias machistas en el ámbito educativo y la promoción de entornos digitales seguros, y de acuerdo con la Estrategia Nacional de Entornos Digitales.

También a difundir materiales educativos aplicados a la formación en promoción y educación afectivo-sexual integral, la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto a la diversidad afectiva, sexual y de género, así como la prevención de las violencias machistas; y promover espacios voluntarios de cooperación técnica con las CC.AA. en materia de educación afectivo- sexual y salud escolar, respetando plenamente sus competencias en materia educativa.

Por último, la iniciativa insta a reconocer y poner en valor las actuaciones ya desarrolladas por aquellas comunidades autónomas que han incorporado de manera transversal la educación afectivo-sexual, la coeducación y la perspectiva de género en sus currículos y proyectos educativos, respetando en todo caso sus competencias en materia educativa.