El Consejo Escolar pide a Educación una bajada de ratios en segundo ciclo de Infantil más ambiciosa: 15 alumnos por aula

Archivo - Varias mochilas en una percha - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado ha aprobado este martes dos enmiendas de STES-Intersindical y Comisiones Obreras que proponen una ratio en segundo ciclo de Educación Infantil de 15 alumnos por unidad escolar, mientras que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes establece una ratio de 20 alumnos en el real decreto que prevé aprobar antes de las elecciones del 29N, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al organismo.

"Si queremos que nuestro alumnado de estos niveles desarrolle sus habilidades psicomotrices, emocionales y aprendan a desarrollar su periodo educativo con la socialización adecuada e inclusiva es necesario reducir número por unidad máximo a quince", justifica una de las enmiendas aprobadas.

Asimismo, ha aprobado otra enmienda de STES que propone una ratio de 20 alumnos por clase en Bachillerato, en vez de las 30 que recoge el proyecto de real decreto por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros. "El alumnado tiene que aprender a seguir su proceso formativo en la diversidad, la integración y la bajada del número de alumnado en el aula lo favorece", señala la enmienda.

Otra de las propuestas a las que ha dado luz verde la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado es que, en los centros de Educación Infantil, el número máximo se reduzca en uno por cada alumno con necesidades educativas especiales (NEE) escolarizado en cada unidad escolar, con un máximo de 2 alumnos por unidad escolar con estas necesidades.

"Las ratios deben adecuarse lo más posible a una atención individualizada. Debido a las características y necesidades del alumnado con NEE, conviene fijar tanto el número máximo de dichos alumnos por unidad escolar como la reducción del total de alumnos en el aula", precisa.

También se ha aprobado un texto de UGT que propone limitar el número total de alumnado atendido por el profesorado de Educación Secundaria y de las Enseñanzas de Régimen Especial, estableciendo que "ningún docente pueda tener a su cargo más de un tope de 100 alumnos en total entre todos sus grupos ordinarios".

Por otro lado, la Comisión Permanente ha aprobado este martes el informe sobre el proyecto de real decreto por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que avisa de que esta norma "precisará un incremento de recursos humanos y materiales".

El organismo insta a las administraciones educativas a aumentar, en su ámbito de competencia, el presupuesto destinado a educación, que haga posible la aplicación de las medidas de mejora contempladas en este proyecto normativo.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes prevé aprobar antes de las elecciones generales este real decreto, que establece una reducción de ratios para las etapas de Infantil y Bachillerato, no así para las de Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, cuya bajada de ratios se debe realizar mediante la aprobación de una ley y su tramitación cayó con la disolución de las Cortes Generales ante la convocatoria anticipada de elecciones.

Las ratios alumnado-profesor que propone el Ministerio en este real decreto en el primer ciclo de Educación Infantil son: 4 niños entre 0 y 1 año; 6 niños y niñas entre 1 y 2 años; y 8 niños entre 2 y 3 años. Asimismo, quiere reducir la ratio en el segundo ciclo de Educación Infantil de 25 niños por aula a 20 y en Bachillerato, que pasaría de 35 estudiantes por clase a 30.

El Consejo Escolar del Estado valora positivamente la oportunidad de esta norma, ya que viene a actualizar la regulación de diversos aspectos de los centros educativos que "inciden significativamente en la calidad de la enseñanza, en la convivencia y el bienestar de la comunidad educativa".