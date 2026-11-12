Convocada la décima edición de los Premios Fotón de Comunicación Científica y Docencia en la Escuela

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MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Óptica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en colaboración con la Sociedad Española de Óptica, convoca la décima edición de los Premios FotóCon, que tienen el objetivo de reconocer, impulsar y fomentar la comunicación científica y la enseñanza en los ámbitos de la óptica y la fotónica.

El Instituto de Óptica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en colaboración con la Sociedad Española de Óptica, convoca la décima edición de los Premios Fotón. Estos galardones están dirigidos a comunicadores y docentes y se dividen en dos categorías: Fotón emitido y Fotón absorbido. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 1 de abril de 2027.

El premio Fotón emitido reconoce la labor de comunicación, divulgación y acercamiento a la opinión pública del impacto científico, tecnológico y social de la investigación en la óptica y la fotónica. Podrán optar a este premio autores y autoras de un artículo, pódcast o trabajo de divulgación original publicado o emitido en medios españoles (prensa escrita, medios online, radio o televisión) durante el año 2026.

El Fotón emitido incluye dos subcategorías: Trabajo escrito y Otros soportes. La primera engloba artículos de revistas, textos de obras de teatro o libros, mientras que la segunda comprende, por ejemplo, vídeos, pódcasts o representaciones teatrales. En cada subcategoría se concederá un premio de 1.000 euros, copatrocinado por Southern European Cluster in Photonics and Optics (SECPhO).

En estos premios se valorará especialmente el interés de los temas tratados, el rigor y la claridad expositiva para acercar los resultados de la investigación a la sociedad, así como el impacto, directo y potencial, del trabajo en la audiencia.

Promover e incentivar la enseñanza de las ciencias y la investigación, y en concreto de la óptica y la fotónica, a los estudiantes de Educación Primaria y Secundaria es el objetivo del premio Fotón absorbido.

En esta categoría se valorará particularmente que las iniciativas pedagógicas permitan al alumnado comprender y participar en el proceso de investigación, no solo adquirir nuevos conocimientos, así como que las propuestas sean reproducibles y adaptables a otros entornos escolares. El equipo docente responsable de la iniciativa premiada recibirá un diploma acreditativo y un trofeo, y al centro educativo se le entregará material didáctico con un valor estimado en 1.000 euros.

Podrán optar a este premio iniciativas pedagógicas puestas en marcha por centros educativos adscritos al sistema educativo español que hayan sido llevadas a cabo durante el curso docente actual o el inmediatamente anterior.