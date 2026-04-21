Davante Medac, mejor centro de Formación Profesional, según el primer ranking de FP de Emagister - DAVANTE

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Davante Medac ha alcanzado el primer puesto en la I Edición del Ranking de Formación Profesional (FP) de Emagister elaborado por la consultora independiente Hamilton, que analiza el desempeño de los principales centros de FP en España a partir de una metodología basada en más de 600 indicadores cuantitativos y cualitativos.

En la clasificación general, Davante alcanza la primera posición con una puntuación total de 690 puntos, situándose como el centro mejor valorado en un ranking que tiene en cuenta variables clave como la calidad docente, la inserción laboral, los recursos e infraestructuras y la satisfacción del alumnado, ha informado la compañía en un comunicado.

El informe destaca especialmente el posicionamiento de Davante en modalidad online, donde también ocupa la primera posición, reflejando su fortaleza en un modelo formativo que ha ganado protagonismo en los últimos años por su flexibilidad y capacidad de adaptación a perfiles diversos.

En formación presencial, el grupo también se sitúa entre los principales actores del sector, consolidando un modelo híbrido que combina distintas modalidades de aprendizaje.

Por áreas formativas, Davante alcanza el liderazgo en varias familias profesionales clave, como Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, Imagen Personal y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, ámbitos estrechamente vinculados a sectores con alta demanda de profesionales cualificados.

A estos resultados se suma su posicionamiento destacado en otras áreas estratégicas para el grupo, como Sanidad y Actividades Físicas y Deportivas, dos de las familias con mayor volumen de alumnado y proyección en términos de empleabilidad.

UN MODELO ORIENTADO A LA EMPLEABILIDAD

Más allá de los resultados globales, el análisis "pone de manifiesto la relevancia de los indicadores vinculados a la empleabilidad y la experiencia del alumno como factores diferenciales en el sector", ha informado la compañía.

Además, ha sostenido que en un contexto en el que la Formación Profesional ha superado el millón de estudiantes en España y continúa creciendo, la capacidad de los centros para facilitar la transición al mercado laboral se ha convertido en uno de los principales criterios de valor.

En este sentido, Davante cuenta con una red de más de 30.000 empresas colaboradoras, que facilita el acceso a prácticas y oportunidades laborales, y registra una inserción laboral del 60% de sus alumnos en un plazo de seis meses, por encima de la media del sistema educativo.

Según ha afirmado, este enfoque responde a una transformación más amplia del modelo formativo, en el que la conexión con el entorno profesional, la orientación práctica y la adaptación a las necesidades del mercado son elementos clave.

UN SECTOR EN CRECIMIENTO Y CON MAYOR EXIGENCIA

La compañía ha afirmado que el ranking de Emagister se publica en un momento de fuerte desarrollo de la Formación Profesional en España, impulsado por la demanda de perfiles técnicos y por el reconocimiento creciente de esta vía como una alternativa eficaz de acceso al empleo.

Este crecimiento ha venido acompañado de una mayor competencia entre centros y de una mayor exigencia por parte de alumnos y empresas, lo que ha incrementado la necesidad de contar con herramientas que permitan evaluar de forma objetiva la calidad de la oferta formativa.

En este contexto, ha indicado la empresa, "iniciativas como este ranking aportan una visión estructurada del sector, basada en datos y criterios comparables, que contribuyen a mejorar la transparencia y la toma de decisiones".

Con este reconocimiento, Davante asegura que "refuerza su posicionamiento como uno de los principales actores en formación para el empleo en España, en un entorno en el que la calidad, la empleabilidad y la capacidad de adaptación se consolidan como los ejes clave del sistema educativo".