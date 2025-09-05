Los docentes encerrados en el Círculo de Bellas Artes piden a ministros que se posicionen sobre embargar armas a Israel

Docentes de 'Marea Palestina. La educación contra el genocidio', encerrados en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los docentes encerrados desde el pasado martes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para protestar "contra el genocidio" en Gaza, han pedido por escrito a todos los ministros del Gobierno que se posicionen antes del próximo Consejo de Ministros, que se celebrará el próximo martes 9 de septiembre, sobre el embargo de armas a Israel.

Así lo han decidido en la 'Asamblea Permanente de Marea Palestina: la educación contra el genocidio', celebrada este jueves 4 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes.

En concreto, han decidido instar a los integrantes del Consejo de Ministros a que antes de la celebración de dicho consejo "expresen públicamente su posicionamiento respecto a la aprobación inmediata" de un Real Decreto Ley de embargo integral de compra-venta y tránsito de armas al Estado de Israel.

Para ello, han procedido a la presentación telemática por registro de estas solicitudes dirigidas a cada una de las ministras y ministros del actual Gobierno. También, como acto simbólico, este viernes 5 de septiembre, una delegación de la Marea Palestina presentará estos escritos presencialmente en todos los ministerios.

Asimismo, han emplazado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a que incluya, en el orden del día del Consejo de Ministros del próximo 9 de septiembre, como punto a tratar, la aprobación de este Real Decreto Ley "con carácter inmediato".

El pasado miércoles, los ministros de Sumar, Sira Rego y Ernest Urtasun, titulares de las carteras de Juventud e Infancia y de Cultura, respectivamente, se acercaron hasta el Círculo de Bellas Artes para escuchar las reivindicaciones de los docentes de 'Marea Palestina'.

"Me he acercado a esta asamblea de docentes por Palestina, fundamentalmente, primero, porque a mí me han interpelado directamente y creo que es importante reconocer el papel de la sociedad civil organizada y, sobre todo, del ejemplo de humanidad que se está dando en nuestro país a todos los niveles, con todas las movilizaciones para parar el genocidio", manifestó Rego.

La ministra de Juventud e Infancia apuntó que el movimiento está planteando reivindicaciones "completamente sensatas", como el embargo de armas a Israel, y recordó que desde su grupo parlamentario ya registraron una propuesta de ley en el Congreso de los Diputados y es algo en lo que están "trabajando de manera paralela".

"Yo creo que es un ejercicio imprescindible y, sobre todo, es imprescindible para trasladar y para que desde el Gobierno, desde luego, empujemos y sigamos trabajando para poner fin al genocidio. Así que, muy agradecida a toda esa ciudadanía que se organiza, se moviliza para decir basta ya y para parar el genocidio en Palestina", insistió Rego, al tiempo que mostró su compromiso para llevarlo a cabo. A su juicio, hay "una sintonía general en el Gobierno para poner fin al genocidio".

Los docentes que secundan esta acción consideran que no se puede iniciar la actividad lectiva este mes de septiembre "con normalidad" ante "la situación de genocidio que está sufriendo la población palestina en Gaza".