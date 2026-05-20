Docentes de FP se concentran en Madrid contra un modelo "orientado al mercado y alejado de criterios pedagógicos"

Docentes de FP se concentran en Madrid - STES-I

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Decenas de docentes de Formación Profesional de toda España se han concentrado este miércoles en la Puerta del Sol de Madrid, para mostrar su rechazo al modelo de FP impulsado por la nueva normativa educativa y reclamar una formación pública, gratuita y de calidad.

La movilización, convocada por la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs-i), ha servido para trasladar la preocupación existente en parte del profesorado por el enfoque que, según la organización sindical, está adoptando la nueva Formación Profesional.

Desde STEs-i consideran que la nueva FP dual ha sido diseñada "para responder principalmente a intereses empresariales, desplazando progresivamente el peso de la formación hacia las empresas y dejando en un segundo plano la formación integral, cultural y humanista del alumnado".

Asimismo, el sindicato ha mostrado su preocupación por "el creciente peso de la colaboración público-privada" y ha defendido la necesidad de reforzar la red pública de Formación Profesional.

En este sentido, desde la Confederación han advertido de que el nuevo sistema "corre el riesgo de funcionar como un bufet libre donde las empresas seleccionen a la carta a su futuro personal", además, el alumnado queda orientado, según denuncian, hacia modelos vinculados al emprendimiento y al trabajo autónomo.

"La Formación Profesional debe mantener una dimensión integral y educativa, combinando la preparación técnica con el desarrollo formativo, cultural y crítico del alumnado", han señalado desde la organización sindical.

Asimismo, STEs-i también ha alertado de la situación de la FP de Grado Básico, al considerar que estas enseñanzas "deben seguir siendo una vía de inclusión y oportunidad para el alumnado y evitar convertirse en itinerarios con riesgo de segregación educativa".