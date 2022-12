Educación afirma que la nueva EBAU saldrá adelante aunque Madrid y Castilla y León abandonen las mesas de trabajo

El primer año de transitoriedad a la nueva EBAU será 2024, tras el aplazamiento un año del nuevo modelo

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha criticado que la Comunidad de Madrid y Castilla y León hayan anunciado este martes en la Sectorial de Educación que abandonarán los grupos de trabajo para la creación de la nueva Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU).

"Abandonar las mesas de trabajo no es mostrar voluntad de diálogo, es un si no admite lo que yo digo cojo y me voy, es una voluntad de imposición", ha señalado en rueda de prensa el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, destacando que las mesas de trabajo "también funcionarán" sin la presencia de ambas comunidades autónomas, gobernadas por el Partido Popular, aunque ha matizado que "con su presencia mucho mejor".

El secretario de Estado, que ha dicho que el tono de los consejeros en la reunión "ha sido muy cordial", ha asegurado que, "a pesar de la actitud del PP", el Gobierno "va a cumplir con su responsabilidad, trabajando con los que entienden que la unidad, el respeto y el diálogo son los mejores aliados".

No obstante, ha añadido que no han escuchado "un mensaje unánime" por parte de los consejeros populares, ya que Galicia "ha propuesto ir a un punto de partida 0", algo que Bar ha descartado porque llevan "meses trabajando en ello".

"Castilla y León y Madrid se han pronunciado con rotundidad que abandonaban los grupos de trabajo. Si la consigna viene de 'Génova' es algo difícil de adivinar, pero yo me voy a pelear para que no sea así", ha manifestado el número 2 de la ministra Pilar Alegría.

En este punto, Bar ha destacado que su deseo es seguir "trabajando todos juntos" en la confección de la nueva prueba de acceso a la universidad "porque hay margen" y ha hecho hincapié en que el Departamento que dirige Alegría "va a cumplir su responsabilidad de diseñar los elementos básicos" de los exámenes.

2024, PRIMER AÑO DE TRANSITORIEDAD DE LA NUEVA EBAU

Debido al aplazamiento un año de la nueva EBAU, que previsiblemente estará completamente implantada en junio de 2028 en vez de en junio de 2027, cuando entre en vigor el primer año de transitoriedad, en 2024, "no habrá la prueba de madurez que inicialmente se había pensado, sino que se mantendrá el modelo de la actual fórmula materia-examen". "En el verano de 2023 habrá ya hasta el más mínimo detalle sobre cómo será la prueba de selectividad de 2024, pero las pruebas seguirán siendo por asignaturas", ha comentado Bar.

"En cada materia se irá incluyendo progresivamente el carácter competencial que deseamos que vayan teniendo las pruebas de la EBAU", ha explicado el secretario de Estado, al tiempo que ha achacado el retraso del nuevo modelo a "dar más tiempo a las negociaciones, más tiempo a la interlocución con todas los agentes y las comunidades autónomas.

Desde septiembre, según ha subrayado Bar, han funcionado diversos grupos de trabajo que han celebrado más de 20 reuniones "destinadas a buscar puntos de acuerdo" para establecer el nuevo modelo de examen. También se han creado grupos de trabajo específicos en cada una de las materias y estos grupos están formados por especialistas vinculados a la educación propuestos por las comunidades autónomas.

Estos especialistas son profesores de Educación Secundaria, Bachillerato y Universidad, que se reúnen cada diez días y "trabajan sobre documentos consensuados para definir cómo será el examen de cada materia".

"Estos modelos de examen no han sido publicados tampoco por el Ministerio de Educación, que ha dado un ejemplo de escucha, diálogo, negociación, en su objetivo de alcanzar una prueba de acceso a la universidad con el máximo consenso", ha defendido el secretario de Estado.

En referencia a la prueba única para toda España que reclama el PP, ha advertido de que "no es que no sea viable desde el punto de vista jurídico, sino que tampoco desde el punto de vista práctico porque las comunidades autónomas tienen publicados sus currículos propios".

Así, Bar ha apuntado que la propuesta de una prueba única "tiene tres inconvenientes: el del sustento legal; el sustento práctico porque son 17 currículos; y que no es una propuesta que pueda aspirar al consenso".

"El PP tampoco modificó esta prueba en el tiempo en el que gobernó. ¿Por qué no hizo esa prueba única? Porque es inviable jurídicamente, ya que hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia educativa", ha afirmado.

GALICIA CENSURA "LAS FORMAS" DE LA CONFERENCIA SECTORIAL

Tras su participación en la Conferencia Sectorial, el conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez, ha censurado "las formas" con las que se ha celebrado la reunión, puesto que "el 80 por ciento del tiempo" de la reunión se ha centrado en la nueva EBAU que promueve el Gobierno pese a no estar en el orden del día.

Además, el representante gallego ha insistido en la necesidad de que las pruebas sean únicas o con criterios "homogéneos" para toda España, sin generar "desigualdades". "Si existe una única puerta para acceder a la universidad, lo lógico es que no haya 17 caminos diferentes", ha reflexionado, en declaraciones a los medios tras participar en este encuentro telemático.

CASTILLA Y LEÓN REAFIRMA SU SALIDA DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

Por su parte, la consejera de Educación de la Junta, Rocío Lucas, ha asegurado este martes que Castilla y León "seguirá insistiendo" en pedir una EBAU única para todo el territorio nacional y ha reafirmado su salida de los grupos de trabajo sobre esta materia porque no ha habido ningún "atisbo" de entender la posición de Castilla y León.

Así lo ha asegurado Lucas tras participar en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación en la que, no estaba en el orden del día este asunto, pero del que sí se habló, tal y como ha señalado la consejera, quien ha vuelto a insistir en que lo lógico es que "si hay un distrito universitario único, la EBAU también sea única".

"Hemos explicado que no se trata de escudarse en cuestiones jurídicas porque es factible y lo hemos estudiado y seguiremos defendiendo ante un distrito universitario unico la prueba de acceso ha de ser única", ha incidido, para recordar que esta postura también la tienen Galicia, Andalucía y Madrid, que suponen el 49 por ciento del total de alumnos que se presentan a esta prueba.

Finalmente, la consejera ha asegurado que seguirán defendiendo esta postura en las conferencias sectoriales pero no en los grupos de trabajo. "No vamos a estar como un cero a la izquierda, sino exigiendo desde fuera", ha remachado.