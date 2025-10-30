Educación defiende que las aulas "no pueden ser ajenas al mundo digital, siempre con acompañamiento del profesorado"

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha defendido que las aulas "no pueden ser ajenas al mundo digital, siempre con acompañamiento del profesorado".

Así lo ha manifestado este jueves de la Rosa en la Jornada de Reflexión y Concienciación sobre Alfabetización Mediática, organizada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes conjuntamente con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en IFEMA (Madrid).

El secretario de Estado de Educación ha destacado que "las nuevas generaciones deben ser demócratas digitales", por lo que, a su juicio, "resulta fundamental la alfabetización digital".

Por su parte, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, que también ha intervenido, ha asegurado que "la alfabetización digital es una absoluta prioridad": "Necesitamos unir tecnología y pedagogía para tener fortaleza en la ciudadanía digital".

Durante la jornada ha tenido lugar el conversatorio 'No todo son memes: buenas prácticas en la comunicación en redes sociales', y la mesa redonda 'Si no lo veo no lo creo. Estrategias para formar personas lectoras más críticas en la era de la información y las tecnologías innovadoras'.