Enrique Ossorio (C.de Madrid) critica la LOMLOE y LOSU: "Sánchez es el peor enemigo de la educación pública"

Afirma que los libros no son un "instrumento necesario" en las aulas pero, a su vez, critica que tienen de base "currículos adoctrinadores"



El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, Enrique Ossorio, ha criticado la LOMLOE, conocida como 'Ley Celaá', y la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), cuyo anteproyecto de ley será aprobado este martes por el Gobierno en Consejo de Ministros.

"Sánchez es el peor enemigo de la educación pública de la historia democrática y de España", ha señalado este lunes 20 de junio Ossorio durante su intervención en los Desayuno Informativos organizado por Europa Press.

En concreto, ha asegurado que la LOMLOE es la "peor ley educativa de la historia de España" y ha advertido de que, con el desarrollo de los currículos educativos de la ley, "cada vez el adoctrinamiento en las aulas está siendo mayor".

"Nos ha tocado acometer una tarea titánica, nos hemos tenido que volcar en defender la calidad de la educación", ha añadido Ossorio, al tiempo que ha apuntado que con la nueva ley educación el Gobierno ha tratado de ponerles "un lastre en el pie" y que "perjudica a las familias", por lo que le han "hecho frente punto por punto" desde la Comunidad de Madrid.

En este contexto, ha explicado que "no se puede contravenir" la LOMLOE por lo que desde la Comunidad de Madrid siempre han hecho lo que la ley permitía: "Lo que hemos incluido era estrictamente constitucional, nuestra ley maestra de libertad educativa no ha tenido ningún recurso. Nosotros hemos hecho lo que podíamos dentro de lo que nos permitía la LOMLOE".

Sobre la recomendación emitida por la comunidad a los colegios para que no utilicen los nuevos libros de texto, ha comentado que el docente "lo que tiene que explicar en clase es el currículo, el libro es un elemento auxiliar, no un elemento necesario aunque sí muy importante".

"Los libros anteriores no se hicieron sobre la base de unos currículos de adoctrinamiento, pero nosotros lo hemos dejado a su elección, lo que hemos hecho es recomendar. Al conocer algunos libros cómo se están editando hemos tomado la decisión que hemos tomado, decirle a los docentes que pueden tomar la decisión de utilizar el libro anterior o el libro nuevo", ha defendido Ossorio.

En este punto, ha lamentado "todo lo que les ha pasado" a las editoriales, con el retraso de los reales decretos de los currículos aprobados por el Gobierno en el desarrollo de la LOMLOE. "Tal y como iban los decretos estatales vimos en septiembre que no íbamos a llegar para que estuvieran los libros listos. Era crónica de una muerte anunciada, siento lo que les está pasando a las editoriales", ha dicho.

En este sentido, Ossorio ha asegurado que no está el decreto final de la Comunidad de Madrid "porque no ha dado tiempo", por lo que los libros "no van a poder incluir los conocimientos" añadidos por la Comunidad de Madrid. "Lo que ha pasado es alucinante, de una torpeza absoluta", ha sentenciado.

En todo caso, ha insistido en que los libros no son un "instrumento necesario" en las aulas, aunque ha criticado que tienen de base "currículos adoctrinadores".

RECURSO CONTRA EL CURRÍCULO DE BACHILLERATO

Además, ha trasladado su confianza en que prospere el recurso del Gobierno regional contra el currículo de Bachillerato del Ejecutivo central, aunque sea "difícil demostrar" el adoctrinamiento.

"Darle a un magistrado un decreto de Bachillerato y decirle aquí se produce un adoctrinamiento es muy complicado. Yo creo, de verdad, que tenemos posibilidad de éxito. Se han pasado todo, lo han cargado tantísimo de perspectivas de género, medio ambiente y no puede ser que aparezca 87 veces y quiten la regla de tres. Tenemos alguna posibilidad de ganar, aún siendo muy difícil", ha señalado.

A su juicio, es "muy importante tener un refresco de la historia" de España en Bachillerato", cuando ha sido "importantísima en el mundo" y es bueno que los alumnos madrileños conozcan también "lo que pasó antes".

Por último, ha reconocido que sería "razonable" volver a las pruebas de antes en la EVAU, ya que este año han aprobado el 94,5% de los alumnos y el año pasado el 94,9%.

EN LA LOSU "PRIMA LA POLITIZACIÓN" DE LAS UNIVERSIDADES

En referencia a la futura ley de universidades, ha alertado de que en ella "prima la politización" de las universidades en "en detrimento de la excelencia académica"

"Si me matriculo en una universidad para aprender algo, ¿cómo voy a opinar yo sobre el plan de estudio? Es de locos es como si el paciente pudiera decidir sobre lo que le prescribe un médico", ha lamentado el vicepresidente madrileño.

Asimismo, Ossorio ha subrayado que la LOSU "rebaja el nivel académico" y ha criticado que incluya los paros académicos, "todo diseñado en favor de la agitación y la politización".

Entre otras medidas, la nueva ley de universidades recogerá el derecho a paro académico de los estudiantes, una reivindicación histórica del estudiantado, algo que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid considera "fatal" porque no ve "cómo encaja" el derecho a la huelga en el mundo universitario.

"La universidad pública la pagamos todos. No estamos para que haya paros en las universidades, me parece que es una medida de las más perniciosas que tiene la LOSU, no nos gusta nada. Nos parece que es un despropósito", ha apostillado.

En su opinión, "toda la ley es un llamamiento al activismo en las aulas". "Por su puesto que en la universidad hay que hablar de política pero lo que queremos es que haya excelencia, aprendizaje y adquisición de conocimientos. Ya sabemos que el ministro pertenece a Podemos y nos podemos imaginar lo que quiere". ha concluido Ossorio.

ALTAS TEMPERATURAS

Por otro lado, se ha referido a las altas temperaturas que se han registrado en las aulas madrileñas en las últimas semanas por la ola de calor y ha asegurado que ya en junio los alumnos tienen un horario reducido, y en las horas que hacia más calor los estudiantes no estaban en las aulas.

Finalmente, el consejero de Educación ha defendido que la Comunidad de Madrid ha hecho "una labor titánica" en inversiones educativas y para conseguir nuevas plazas infantiles de 0-3 años.