España tiene 3.952 centros privados de idiomas en los que estudian más de dos millones de alumnos, según FECEI

Archivo - Clase de bilingüismo en inglés. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

En España existen 3.952 escuelas privadas de idiomas en las que se matriculan cada año un total de 2.030.000 alumnos, según una encuesta realizada por la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI) entre más de 200 empresas asociadas.

Según detalla la federación, el tamaño medio de estos centros es de 514 alumnos. Sin embargo, ha puntualizado que el 34,5% de las escuelas privadas de idiomas tienen una media de 200 alumnos, mientras que el 24,1% presenta un tamaño medio de 400 alumnos.

Asimismo, el 16,4% se mueve en torno a los 625 estudiantes y el 6,9% matricula una media de 875 alumnos. En el extremo superior, el 15,5% son grandes centros con una media anual de 1.200 alumnos; en el inferior, los centros más pequeños, con una media de 100 alumnos, representan el 2,6% del total.

"El sector no reglado de enseñanza de idiomas en España abarca unas 470 Escuelas Oficiales de Idiomas, en el lado de lo público, y 3.952 centros privados. Mientras que en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) estudian unos 331.000 alumnos, en las escuelas privadas lo hacen, como hemos mencionado, un total de 2.030.000 personas", ha señalado por su parte el presidente de FECEI, Alan McDyre.

De estos datos se desprende que la cuota de mercado de la empresa privada en el subsector de aprendizaje de idiomas como educación no reglada es del 86%, frente al 14% que corresponde a la oferta pública a través de las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Por su parte, el informe de tendencias del sector de FECEI correspondiente a 2026, publicado en mayo y consultado por Europa Press, afirma que "más de siete de cada diez centros" mantienen o aumentan su facturación y que cerca de ocho de cada diez mantienen o incrementan su alumnado, lo que refleja "una base de actividad sólida" aunque en un contexto de "reconfiguración progresiva" de los modelos de funcionamiento.

Sin embargo, el estudio advierte de que mientras el 75,9% de los centros mantiene o aumenta su alumnado, cerca de tres de cada diez declara descensos en su facturación. En materia de precios, el 65,5% de los centros ha incrementado sus tarifas, generalmente de forma moderada --entre el 3% y el 5%--, mientras que más de uno de cada cuatro no ha subido precios, lo que refleja "la dificultad de trasladar plenamente el incremento de costes al cliente final", según se expone en el documento.

En cuanto a los idiomas ofertados, el inglés continúa concentrando la mayor parte de la actividad, aunque el español para extranjeros forma parte de la oferta de tres de cada diez centros, lo que refleja "la proyección internacional del idioma y la capacidad del sector para atender a perfiles de alumnado diversos", según señala FECEI en el informe.