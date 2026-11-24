Archivo - Un grupo de niños a la entrada del colegio - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA) ha lanzado un decálogo de propuestas educativas para el Gobierno que se forme tras las elecciones generales del 29 de noviembre, entre las que destacan impulsar un Pacto de Estado por la Educación o que la financiación de la concertada cubra "el coste real".

Así, insta a constituir en los primeros cien días de legislatura una subcomisión parlamentaria para un Pacto de Estado "con plazos ciertos". "Si la polarización impide un acuerdo global, alcanzar pactos puntuales sobre la programación de la oferta, la financiación y la atención al alumnado vulnerable o con necesidades especiales", puntualiza.

COFAPA reclama también recuperar la demanda de las familias "como criterio de programación, en igualdad entre centros públicos y concertados y teniendo en cuenta las plazas ya existentes en unos y otros"; ampliar las zonas de escolarización para que la proximidad no anule la elección, publicar cada año por centro las solicitudes en primera opción, las plazas y los admitidos, y fijar conciertos de diez años en las etapas obligatorias; y becas y ayudas de comedor, transporte y materiales en cualquier centro.

Quiere asimismo que se reconozca en el acceso al concierto todos los modelos pedagógicos y que se facilite la creación de centros por la iniciativa social allí donde haya demanda. "Las comisiones de garantía de la escolarización velarán por el cumplimiento de la normativa básica de admisión, con participación de las federaciones de familias, sin facultades para distribuir o repartir a los alumnos entre los centros. Las mismas reglas de admisión y de transparencia regirán en todos los centros sostenidos con fondos públicos", propone.

Las familias apuestan por abrir a todos los centros sostenidos con fondos públicos los programas estatales y autonómicos de refuerzo, digitalización, comedor y bienestar; completar la equiparación retributiva del profesorado de la concertada; y actualizar plantillas y aplicar a todos los centros las reducciones de ratio.

Demandan también corresponsabilidad de todos en la escolarización del alumnado con necesidad de apoyo, con una dotación adicional que acompañe al alumno vulnerable elija el centro que elija y con los especialistas que su atención requiera; y cuentas del concierto auditadas y publicadas, como garantía de transparencia.

Las familias quieren que se apruebe un plan de convergencia de los módulos de concierto hasta cubrir el 100% de ese coste en 2030, empezando por la actualización urgente de los gastos de funcionamiento; y que se destine de forma sostenida al menos el 6% del PIB a la educación.

EDUCACIÓN GRATUITA HASTA LOS 18 AÑOS

Otras de las medidas que proponen son Primer ciclo de Educación Infantil (0-3) gratuito en centros públicos y privados, en igualdad de condiciones con el segundo ciclo y con la derogación de la disposición adicional tercera de la LOMLOE; e itinerarios completos hasta los 18 años (Bachillerato, Formación Profesional o empleo con formación obligatoria): generalizar el concierto del Bachillerato, hoy concertado en solo siete comunidades autónomas, y de la FP de grado medio, y concertar la FP de grado superior en los centros concertados de ESO o bachillerato, con una FP dual prestigiada y la doble titulación bachillerato-FP.

Por otro lado, piden una autonomía real, organizativa y pedagógica, en programaciones, materiales, calendarios y horarios, métodos, gestión de personal y elección de plataformas informáticas y dispositivos digitales; y un currículo básico común centrado en contenidos esenciales (lectura, escritura, expresión oral y matemáticas) que deje margen al proyecto propio y a itinerarios flexibles.

El decálogo incluye además una evaluación externa censal al final de Primaria y de la ESO, con resultados por centro contextualizados según su nivel socioeconómico, al servicio de planes de mejora y de la información a las familias; flexibilizar la normativa de 2010 sobre titulación mínima del profesorado "cuya rigidez impide encontrar profesores de ESO, Bachillerato y FP, sin rebajar la exigencia en la formación inicial y en el acceso a la profesión"; reducir las cargas administrativas de centros y docentes; reconocer al docente la condición de autoridad pública; y apoyar a los equipos directivos y docentes con más dotación horaria, complementos específicos, trabajadores sociales y psicólogos especializados en todos los centros sostenidos con fondos públicos, y financiar con recursos públicos la figura del coordinador de bienestar y protección.

Por último, COFAPA defiende una escuela verdaderamente inclusiva que, junto con los centros de educación especial, "garantice a las familias de alumnos con discapacidad la elección de la modalidad de escolarización"; y escuelas libres de móviles personales y apoyo a las familias para educar en el uso de las pantallas, en coordinación con la red de salud pediátrica.