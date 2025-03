Feijóo lamenta la agresión a un alumno con discapacidad, que ilustra "un fracaso colectivo": "Eduquemos y vigilemos"

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que las imágenes de la agresión a un alumno con discapacidad motora "ilustran un fracaso colectivo".

"Ilustran un fracaso colectivo y nos convocan a todos: administraciones, colegios y familias. Eduquemos y vigilemos para que no vuelva a ocurrir", ha reclamado este viernes Feijóo en una publicación en X, recogida por Europa Press.

El líder del PP no ha querido compartir las imágenes de la agresión a un menor con discapacidad intelectual "porque duele verlas", pero no ha querido "ignorarlas" y ha pedido educar y vigilar para que "no vuelva a ocurrir".

Alumnos y padres del instituto Torres Quevedo de Santander han protagonizado este viernes una multitudinaria concentración a las puertas del centro educativo para mostrar su solidaridad y apoyo al alumno con discapacidad motora que fue agredido por varios compañeros de clase.

La Fiscalía de Menores ha solicitado medidas cautelares contra los cuatro alumnos del instituto denunciados por esta agresión. En concreto, pide alejamiento de los investigados tanto de la víctima como del centro educativo.

El Ministerio Fiscal solicita estas medidas de alejamiento de los cuatro investigados del menor agredido, su domicilio y el instituto, así como la prohibición de comunicación por cualquier medio.

Estas medidas se solicitan hasta que se ponga fin a las diligencias abiertas y en las que se investigan los hechos como posibles delitos de lesiones o maltrato de obra y de discriminación.