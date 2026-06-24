El Gobierno propone ratios en Infantil de 4 niños hasta 1 año, 6 niños entre 1 y 2 años y 8 niños entre 2 y 3 años

Archivo - Varias mochilas en una percha de un aula de 0 a 3 años - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha propuesto a los sindicatos una modificación del real decreto 132/2010 para establecer las siguientes ratios alumnado-profesor en el primer ciclo de Educación Infantil: 4 niños entre 0 y 1 año; 6 niños y niñas entre 1 y 2 años; y 8 niños entre 2 y 3 años.

Estas ratios, según la propuesta del Ministerio, a la que ha tenido acceso Europa Press, serán de aplicación desde el curso escolar 2027/2028 para el primer curso del primer ciclo de la etapa y para su aplicación progresiva en los siguientes cursos escolares a los cursos segundo y tercero del primer ciclo, siendo de plena aplicación al comienzo del curso académico 2029/2030.

De este modo, Educación quiere establecer una normativa de ámbito estatal para establecer un máximo de ratios en el primer ciclo de Educación Infantil, que hasta el momento no existe.

Asimismo, el Ministerio propone reducir la ratio en el segundo ciclo de Educación Infantil de 25 niños por aula a 20 y en Bachillerato, que pasaría de 35 estudiantes por clase a 30.

La norma propuesta por Educación también establece que los centros de 0-3 años deberán contar con una serie de instalaciones y condiciones materiales, como un aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de puestos escolares autorizados y en todo caso, con un mínimo de 2 metros cuadrados por puesto escolar. Las aulas destinadas a niños y niñas menores de dos años dispondrán de áreas diferenciadas para el descanso e higiene del niño.

También deberán de disponer de una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados que, en su caso, podrá ser usada de comedor; un patio de juegos, de uso exclusivo del centro, con una superficie adecuada al número de puestos escolares autorizados y nunca inferior a 75 metros cuadrados, con horario de utilización diferenciado en el caso de que se escolaricen alumnos de otras etapas educativas; un espacio adecuado para la preparación de alimentos, cuando haya niños menores de un año con capacidad para los equipamientos que determine la normativa vigente; un aseo por sala, destinada a niños de dos a tres años, que deberá ser visible y accesible desde la misma y que contará con dos lavabos y dos inodoros; y un aseo para el personal, separado de las unidades y de los servicios de los niños, que contará con un lavabo, un inodoro y una ducha.