IE School of Science & Technology pone en marcha el PhD Program in Complex Systems - IE

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

IE School of Science & Technology ha anunciado la puesta en marcha del PhD Program in Complex Systems for Societal and Technological Transitions. Este PhD, que dará comienzo en octubre, se centrará en impulsar la investigación en la intersección entre la ciencia, la tecnología y la sociedad.

Diseñado para investigadores de perfil internacional, el programa profundizará en fundamentos teóricos, métodos computacionales y aportará la perspectiva interdisciplinar necesaria para comprender y rediseñar sistemas complejos en un entorno de rápido cambio tecnológico y social.

"La próxima generación de desafíos científicos y tecnológicos será cada vez más compleja, y muchos de ellos surgirán de la interacción de sistemas interconectados", afirma el decano de IE School of Science & Technology en IE University, Ikhlaq Sidhu.

Sidhu defiende que "la nueva frontera no reside en las tecnologías individuales, sino en cómo los avances en computación, ingeniería y ciencias se combinan para dar forma a la sociedad". "Este PhD prepara a los investigadores para comprender, diseñar y liderar esos sistemas complejos, combinando el rigor científico con el impacto en el mundo real", afirma.

"Este nuevo PhD representa una expansión significativa en nuestra estrategia de investigación. Es un hito importante en nuestra misión de ampliar la oferta formativa de IE University en el tercer ciclo de educación superior y de fortalecer nuestros programas de PhD en diferentes disciplinas", señala por su parte Fabrizio Salvador, Decano de IE Doctoral School en IE University.

Asimismo, el director del PhD, David Gómez-Ullate, apunta que los mayores desafíos de la actualidad "no encajan dentro de una sola disciplina". "Las universidades, las empresas y las instituciones públicas necesitan profesionales capaces de conectar métodos científicos profundos con retos sistémicos. Por ello, hemos creado un pool internacional de investigaciónpara quienes quieren trabajar en esa intersección", añade.

El PhD Program in Complex Systems for Societal and Technological Transitions se integra en la propuesta académica actual de IE Doctoral School, que incluye el Master in Business Research y el PhD in Business.

IE Doctoral School trabaja con alumnos full-time que quieren desarrollar una carreraacadémica internacional, y con alumnos part-time que compaginan su perfil directivo senior con un trabajo de investigación científica.

En los próximos años, IE Doctoral School pondrá en marcha nuevos PhD en colaboración con las Escuelas de IE University para promover el trabajo interdisciplinar. Esta apuesta académica refuerza la estrategia de la institución, que incorporará más de 200 profesores e investigadores full-time a su claustro, marcando un hito en el ecosistema global de Higher Education.

La estrategia de investigación de IE University se estructura en torno a cuatro áreas para promover el desarrollo de economías resilientes y productivas; el fortalecimiento de la democracia en un mundo fragmentado; la innovación responsable en el mundo de la salud, la longevidad y el bienestar; y el impulso de una transición limpia y justa de la economía.