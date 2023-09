IE University amplía sus títulos con Matemáticas Aplicadas, Sostenibilidad, Arquitectura y Desarrollo Internacional

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

IE University inicia el curso académico 2023-2024 con más de 4.000 nuevos alumnos procedentes de 140 países y con cuatro nuevos programas en Matemáticas Aplicadas, Sostenibilidad, Arquitectura y Desarrollo Internacional.

En concreto, las cuatro nuevas titulaciones de grado y postgrado son: Bachelor in Applied Mathematics; Bachelor in Environmental Sciences for Sustainability; Master in Architecture y Executive Master in International Development.

Así, más de 4.000 nuevos alumnos se incorporan en septiembre al primer curso de los programas de grado y a los programas Master de la institución en los campus de Segovia y Madrid.

IE University imparte en la actualidad 13 grados y 7 dobles grados en sus cinco Escuelas: IE Business School, IE Law School, IE School of Science and Technology, IE School of Politics, Economics and Global Affairs, e IE School of Architecture and Design.

El 80% de los nuevos alumnos de programas Bachelor son internacionales y el 55% son mujeres. Por países, el mayor número de alumnos internacionales procede este año de Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania.

"En un entorno geopolítico y regulatorio como el actual, cada vez cobra más importancia la formación en el mundo empresarial, tecnológico, en disciplinas científicas y medioambientales, para dar respuesta a los desafíos de la sociedad, desde un prisma innovador y humanista", ha señalado el rector de IE University, Salvador Carmona.

En cuanto a los nuevos títulos, la universidad destaca que el Bachelor in Applied Mathematics ofrece a los alumnos una comprensión profunda sobre la aplicación de las matemáticas para resolver retos en campos amplios como la economía, las finanzas, las operaciones, la automatización y el sector energético, entre otros.

Por su parte, el Bachelor in Environmental Sciences for Sustainability combina una base científica, el análisis del entorno sociopolítico y regulatorio actual y el dominio de herramientas tecnológicas, así como el desarrollo de habilidades para diseñar e implementar propuestas medioambientales sostenibles.

Mientras, el Master in Architecture, que se imparte en Madrid y Ámsterdam, habilita para ejercer la profesión de arquitecto en España y la Unión Europea, refuerza la visión empresarial y emprendedora de los alumnos, y profundiza en la utilización de estrategias sostenibles aplicadas a la arquitectura y el diseño.

Además, el nuevo Executive Master in International Development que imparte IE School of Politics, Economics and Global Affairs cuenta con un claustro de profesores integrado por expertos de IE University, de Naciones Unidas y de distintas organizaciones internacionales, y está orientado a profesionales que quieren impulsar el desarrollo social, económico y medioambiental sostenible a lo largo de su carrera directiva, en línea con los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.