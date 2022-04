Líderes locales y regionales de la UE piden promover valores europeos en la Educación para preservar la democracia

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los líderes locales y regionales de la UE coinciden en la urgencia de promover la democracia europea en la educación, en línea con los llamamientos de los ciudadanos dentro de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Este es el mensaje principal que se ha lanzado durante el debate sobre la promoción de los valores europeos a través de la educación para fomentar la ciudadanía de la UE en la sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones (CDR) de este jueves 28 de abril.

Los miembros del CDR también adoptaron un dictamen sobre el refuerzo de la democracia y la integridad de las elecciones que subraya la necesidad de una participación abierta, justa, pluralista y democrática a nivel local y regional.

La promoción de los valores democráticos europeos es de particular importancia para contrarrestar las amenazas a la democracia y debería ser un elemento crucial en la educación de todos los ciudadanos de la UE, según el CDR. Según las conclusiones finales de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (COFE), se puede esperar un mayor seguimiento de las recomendaciones de los ciudadanos para introducir un nivel mínimo de educación sobre la UE y especialmente sus procesos democráticos.

Durante el debate de la sesión plenaria del CDR, los líderes locales y regionales han confirmado que están dispuestos a aprovechar sus buenas prácticas existentes y crear herramientas comunes, de forma voluntaria y ascendente, y respetando plenamente la subsidiariedad, para promover la educación cívica para profundizar la comprensión de los ciudadanos sobre la democracia y los valores europeos, y fomentar el debate sobre la UE.

También han señalado que los materiales y recursos didácticos innovadores beneficiarían a las escuelas y otras instituciones educativas en esta tarea. Con este fin, el CDR ha lanzado una convocatoria de ejemplos de mejores prácticas y, con sus miembros, ha recopilado cientos de iniciativas de este tipo en regiones de toda Europa.

El presidente del CDR, Apostolos Tzitzikostas, gobernador de la región de Macedonia Central en Grecia y jefe de la delegación de autoridades locales y regionales en el pleno del COFE, ha declarado que "con la guerra en Ucrania, estamos siendo testigos de que la paz y la democracia no son un hecho en Europa".

"Nosotros, como líderes locales y regionales, debemos informar y empoderar a los jóvenes para que hablen sobre la Unión Europea. Nuestro objetivo es fomentar la ciudadanía y reforzar la apropiación de los ciudadanos. No podemos apoyar a Europa si no nos preocupamos por ella y si no aprendemos cómo hacerlo a diario. Por lo tanto, es necesario el desarrollo de abajo hacia arriba de un currículo europeo de educación cívica para promover los valores democráticos europeos, el pensamiento crítico y la alfabetización mediática. Esto aumentará la conciencia del proyecto europeo, así como la participación de ciudadanos, especialmente por las generaciones más jóvenes, en los procesos democráticos de la UE", añade.

Dubravka Suica, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Democracia y la Demografía, señala que, "como ex alcaldesa y maestra, acojo con satisfacción el llamamiento del Comité Europeo de las Regiones para promover los valores, las identidades y la ciudadanía europeos a través de la educación y la cultura, en el regional y local".

"Desde las primeras etapas y a lo largo de toda nuestra vida, los debates informados necesitan ciudadanos informados. El 9 de mayo, se presentará el informe final de la Conferencia sobre el Futuro de Europa a los presidentes del Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión en Estrasburgo", ha dicho.

"Esta Conferencia es una celebración de nuestros valores, un espacio de libre debate y deliberación con el ciudadano en el centro, en contraste con los brutales acontecimientos de Ucrania. Es vital que la Comisión Europea y la El Comité Europeo de las Regiones, las autoridades regionales y locales, sigan trabajando en estrecha colaboración para hacer que nuestra democracia y las instituciones democráticas que la sustentan sean aptas para el futuro", concluye.