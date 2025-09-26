Norman Foster, en la inauguración del IE Creative Campus: "La tecnología es realmente inseparable de la sostenibilidad"

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

IE School of Architecture and Design ha inaugurado el IE Creative Campus, su nueva sede en Segovia, ubicada en el histórico Palacio de Mansilla, un edificio del siglo XII situado dentro de las murallas medievales de la ciudad.

El arquitecto Norman Foster, galardonado con el Premio Pritzker y presidente de la Fundación Norman Foster, ha pronunciado el discurso de apertura en la ceremonia de inauguración del IE Creative Campus.

Foster ha subrayado el papel "esencial" del diseño en la respuesta a los desafíos contemporáneos, vinculando diseño, tecnología y sostenibilidad para enfatizar cómo la educación en estos campos "puede contribuir no solo a la excelencia profesional, sino también a la construcción de un futuro mejor y más sostenible para la sociedad en su conjunto".

"En la agenda social, todo lo que nos rodea es diseño. El poder del diseño es el poder de mejorar la calidad de nuestras vidas. La tecnología es realmente inseparable de la sostenibilidad. Lo que es bueno para el ser humano es bueno para el planeta", ha manifestado el arquitecto, que ha destacado que "esta asombrosa universidad es el acto creativo supremo y el liderazgo del fundador de IE University, Diego del Alcázar y Silvela".

Además de Norman Foster y Diego del Alcázar y Silvela, en la inauguración del IE Creative Campus ha contado con las intervenciones del presidente de IE University, Santiago Íñiguez; el rector de IE University, Salvador Carmona; el decano de IE School of Architecture and Design, David Goodman; y el alcalde de Segovia, José Marías Pérez.

La institución educativa ha destacado que este proyecto supone un hito en la estrategia de la escuela para reforzar su ecosistema global de estudiantes y profesores de todo el mundo y consolidar su posición como centro internacional para las industrias creativas.

Dentro de la programación prevista para celebrar el nuevo IE Creative Campus, Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, compartió esta semana con los estudiantes de IE University sus reflexiones sobre la creatividad y el crecimiento profesional.

"No pretendáis crear una colección de cincuenta prendas nada más empezar. Sed pacientes. Cread algo que sea especial y diferente, aunque sea una camiseta y, a partir de ahí, seguid creciendo", ha aconsejado a los alumnos.

Gordon definió su filosofía de diseño como una celebración de la belleza, el optimismo y la alegría, y describió la creatividad como una forma de 'magia', capaz de "transformar ideas en expresiones tangibles que impactan positivamente en la vida de las personas". "En tiempos de oscuridad, el mundo necesita color y belleza", afirmó.

Entre los próximos ponentes se encuentran Alice Rawsthorn, escritora y crítica, que ofrecerá su visión sobre el poder del diseño para dar forma al cambio cultural y social; Nifemi Marcus-Bello, diseñadora nigeriana, que destacará los enfoques comunitarios y locales para abordar los retos del diseño a nivel global; y Tatiana Bilbao, arquitecta, que abordará la arquitectura como una práctica de cuidados, sostenibilidad y compromiso social.

LA REHABILITACIÓN RESPETUOSA DEL PALACIO MANSILLA

El IE Creative Campus se encuentra en el Palacio de los Condes de Mansilla, en el centro histórico de Segovia, y forma parte del conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El palacio, del siglo XII, fue sometido a un proceso de rehabilitación dirigido por Serrano Suñer Arquitectura, que preservó sus elementos históricos y lo adaptó para su uso educativo moderno.

El edificio combina elementos románicos en la planta baja con espectaculares arcos de piedra que dividen los espacios abovedados, así como elementos mudéjares. A finales del siglo XV se añadió un palacio gótico, construido alrededor de un patio central, con un techo policromado y una puerta al estilo del siglo XV, obra del arquitecto español Juan Guas. En el siglo XVIII, el edificio fue objeto de importantes reformas, en las que se introdujeron nuevas estructuras.

"La inauguración del IE Creative Campus preserva y revitaliza uno de los monumentos históricos de Segovia, aportando nueva energía, talento y oportunidades a nuestra comunidad", ha subrayado el alcalde de Segovia.

Por su parte, Diego del Alcázar y Silvela ha recalcado que IE Creative Campus "supone un paso decisivo" en la misión de la institución: "Explorar nuevos horizontes, ampliar los límites del conocimiento y abrir más espacios de creación para nuestros alumnos y para la sociedad".

Asimismo, ha puesto en valor la figura de Norman Foster, "una de las grandes leyendas vivas de la arquitectura contemporánea y, con justicia, uno de los arquitectos más importantes de la historia".

"Debo subrayar que no es solo arquitecto: en él se encarna la figura del humanista universal, capaz de dialogar con las artes, la tecnología y la vida", ha comentado el Presidente de IE University, que ha finalizado su intervención "celebrando la apertura del IE Creative Campus, que nace para impulsar el talento creativo y que hoy se engrandece con la participación de Norman y Elena Foster".

Con una superficie de más de 5.000 m2, el IE Creative Campus ha sido concebido como un laboratorio de ideas en la intersección de la arquitectura, el diseño, la moda y el emprendimiento.

Tras su renovación, el palacio tiene estudios, aulas, una biblioteca dedicada al diseño y laboratorios de construcción, textiles, biomateriales, para la experimentación y la fabricación digital.

El IE Creative Campus es también la sede de una parte de los programas académicos de la escuela - Bachelor in Architectural Studies, Bachelor in Design, Bachelor in Fashion Design, Dual Degree BBA/Design, Dual Degree BBA/Fashion Design - junto a su campus de Madrid.

Tras ampliar su oferta para incluir el Bachelor in Fashion Design, la escuela acaba de lanzar su Master in Interior Design y tiene planes para másteres en diseño gráfico y diseño de entornos virtuales.

"Concebido como un centro de creatividad, experimentación y colaboración, este espacio reúne a una comunidad académica verdaderamente internacional, con estudiantes y profesores de todo el mundo, para innovar, repensar el mundo en el que vivimos, diseñar proyectos, explorar materiales y desarrollar el pensamiento crítico en un entorno inspirador", explicó David Goodman, quien añadió que, en esta nueva etapa, la escuela trabaja para fortalecer las colaboraciones con el mundo empresarial e institucional a través de asociaciones académicas, cívicas y corporativas, exposiciones y talleres, e investigación aplicada.

"Nuestra misión es clara: construir un mundo más justo, bello y sostenible a través del poder transformador de las industrias creativas", concluyó Goodman.