Patronales de 0-3 años niegan estar obteniendo "grandes beneficios empresariales" y critican las políticas públicas

Archivo - Varias mochilas en una percha de un aula de 0 a 3 años - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones patronales de Educación Infantil ha asegurado que es "rotundamente falso" que los empresarios del sector privado de 0-3 años están obteniendo "grandes beneficios empresariales" y han criticado las políticas públicas "incapaces" de consolidar un modelo de colaboración público-privada.

Así lo han manifestado las organizaciones patronales firmantes del XIII Convenio colectivo estatal de centros de asistencia y Educación Infantil (ACADE, CECEI, ESCUELAS CATÓLICAS, FENACEIN, CECE y ALIC) en un comunicado, recogido por Europa Press.

Como muestra de que no están obteniendo "grandes beneficios empresariales", han detallado los porcentajes de cierre de escuelas infantiles privadas de algunas comunidades autónomas en los últimos diez años (según recogen los datos oficiales del Ministerio de Educación entre 2014 y 2023).

Así, en la Comunidad de Madrid han cerrado el 28,6% de los centros privados; Cataluña, del 24,16%; Aragón, 40,29%; Galicia, 12,79%; o Castilla La Macha, 21,05% de los centros privados.

En este sentido, recuerdan que "el cierre de centros no solo acarrea la desaparición de las empresas y la destrucción de sus puestos de trabajo, sino que ocasiona a su vez un grave perjuicio a las familias y un enorme gasto para la Administración Pública".

Las organizaciones patronales lamentan que, históricamente, los centros de Educación Infantil y las personas trabajadoras de estos centros "han venido sufriendo dificultades económicas estructurales y personales, debido básicamente, al descenso de la natalidad en nuestro país, al impacto de la pandemia de la COVID-19 y a la endémica insuficiencia de políticas de infancia y financiación, por parte de todas las Administraciones Públicas".

"El sector del primer ciclo de Educación Infantil parte de un problema estructural de fondo arrastrado durante muchos años. El mismo está condicionado por políticas públicas que han sido incapaces de consolidar un modelo de colaboración público-privada en el sector, lo que redundaría en una más eficiente gestión de los recursos, tal como se hace en todos los países de nuestro entorno", advierten.

Las patronales aseveran que la Educación Infantil privada de 0 a 3 años "no es el problema", sino que "ha sido y sigue siendo parte de la solución".

En el comunicado, alertan de que cualquier medida o iniciativa legislativa que no cuente con las especiales características del sector educativo privado, y, por consiguiente, la situación "crítica real" que atraviesa, "pondrá en serio riesgo la viabilidad de las empresas y el sostenimiento de los puestos de trabajo, lo que a su vez perjudicará a más de 224.000 alumnos y sus familias.

"Defender el 0-3 privado no es ir en contra de la calidad educativa ni de unas mejores condiciones para los profesionales, sino justamente lo contrario, es defender un modelo sostenible que haga posible seguir ofreciendo Educación Infantil de calidad sin condenar al cierre a cientos de proyectos educativos ni a la desaparición de miles de puestos de trabajo. No se puede responsabilizar al convenio colectivo del problema estructural que atraviesa el sector", zanjan las organizaciones.