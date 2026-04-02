Las personas mayores también se pueden ir de Erasmus: El programa ofrece oportunidades "reales, accesibles y adaptables"

Archivo - Erasmus+ para mayores - SEPIE - Archivo

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa de movilidad europeo Erasmus+ ofrece oportunidades "reales, accesibles y adaptables" dirigidos a los Programas Universitarios para Mayores.

Así, Erasmus+ ofrece a estudiantes adultos, docentes y otros miembros del personal de educación un abanico de oportunidades para mejorar sus conocimientos, capacidades y competencias.

También puede favorecer que los aprendientes adultos con menos oportunidades -como las personas que se enfrentan a obstáculos sociales y económicos- puedan continuar sus estudios.

En lo que respecta a los proveedores de educación de personas adultas y otras organizaciones, el programa ofrece a las instituciones u organizaciones educativas la posibilidad de cooperar con una amplia gama de socios extranjeros y de convertirse en instituciones u organizaciones educativas más abiertas, dinámicas y atractivas.

Las personas pueden reforzar sus capacidades de trabajar en distintos entornos, satisfacer sus necesidades personales e impulsar su disposición a continuar aprendiendo.

En el año 2021 se puso en marcha una nueva generación de Erasmus+ con nuevas e interesantes opciones, como oportunidades de movilidad para aprendientes adultos y personal, así como acreditaciones permanentes para los proveedores de educación de personas adultas y otras organizaciones.

Entre las organizaciones admisibles figuran las que imparten educación formal, informal y no formal de personas adultas, las autoridades públicas locales y regionales, los organismos de coordinación y otras organizaciones que desempeñan una función en el ámbito de la educación de adultos

Erasmus+ está diseñado para ser inclusivo y ofrecer las mismas oportunidades a todos, independientemente de su edad o su entorno social o económico. Cuenta con financiación adicional específica para las organizaciones que deseen llevar a cabo proyectos de inclusión.

En cuanto a la movilidad educativa de las personas (acción clave 1), los estudiantes adultos pueden realizar una estancia en otro país para beneficiarse del aprendizaje innovador gestionado mediante la cooperación entre la organización de envío y la de acogida.

MEJORAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN EL EXTRANJERO

Así, pueden pasar un período en el extranjero, en una organización de acogida, para mejorar sus conocimientos y habilidades gracias a un programa de aprendizaje adaptado a sus necesidades.

Los docentes y otros miembros del personal también pueden beneficiarse de obtener una experiencia de aprendizaje práctico observando el trabajo diario de sus iguales en las organizaciones de acogida.

Pueden pasar un período de docencia o formación en el extranjero para aprender a través de la práctica y adquirir una perspectiva más amplia sobre la educación de personas adultas en Europa.

Los docentes pueden realizar cursos o formaciones en el extranjero para desarrollar sus capacidades y conocimientos y aplicarlos en la organización de envío.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA ERASMUS+

Entre los principales beneficios de participar en Erasmus+, destacan la mejora de la calidad educativa y metodológica de los programas, el desarrollo profesional del personal docente y gestor, el intercambio de buenas prácticas con instituciones europeas, el enriquecimiento cultural y personal de las personas participantes, así como el refuerzo del sentimiento de pertenencia europea, los valores europeos y de la ciudadanía activa.

Asimismo, el impacto positivo a medio y largo plazo que tiene la participación en Erasmus+ contribuye a la creación de programas más innovadores, abiertos y conectados con Europa, a instituciones mejor preparadas para afrontar retos sociales como el envejecimiento activo y saludable, a una mayor visibilidad y reconocimiento institucional a nivel europeo.

La Acreditación Erasmus es una oportunidad estratégica para planificar la internacionalización de forma estructurada y sostenida en el tiempo, contando con el acompañamiento del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), que está a disposición de las instituciones para apoyar y orientar en todo el proceso, desde la solicitud hasta la implementación de los proyectos.