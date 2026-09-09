PISA 2025 destaca que el 20,3% de alumnos de 15 años en España es migrante, 4 puntos más que en el promedio de la UE

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MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Informe PISA 2025 publicado este martes por la OCDE destaca que España, con un 20,3% de alumnos de 15 años de origen migrante, se sitúa por encima del promedio de la OCDE (16,7%) y del conjunto de la Unión Europea (16,3%) en porcentaje de estudiantes no nativos.

El documento, recogido por Europa Press, señala que la proporción de alumnado de origen migrante presenta una gran variabilidad entre los sistemas educativos participantes en PISA 2025.

En general, el alumnado nativo obtiene mejores resultados en Ciencias que el alumnado de origen migrante. Al descontar el índice socioeconómico y cultural (ISEC), la brecha se reduce de forma notable y en España, con una diferencia que ronda los 20 puntos a favor de los estudiantes nativos, queda por debajo de la del promedio OCDE y el total UE.

Los alumnos españoles de quince años han obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.

Por otro lado, PISA recoge que el alumnado español reporta un nivel de perseverancia ante el aprendizaje (0,26) superior al del promedio de los países de la OCDE (0) y el total de la Unión Europea (-0,04).

Tal y como muestra PISA 2025 en su novena edición, España destaca porque tanto chicas como chicos se sitúan en valores positivos del índice de perseverancia. La perseverancia se define como la capacidad de los estudiantes para mantener el esfuerzo y la implicación en el aprendizaje cuando se enfrentan a dificultades, frustración o incertidumbre.

Además, según el informe, el alumnado de España presenta un nivel de curiosidad hacia el aprendizaje de las Ciencias superior (0,12) al observado en el promedio OCDE (0) y el total UE (0). La desagregación por género muestra un patrón generalizado tanto en España como en el conjunto de los países participantes a favor de las chicas.

En términos generales, el patrón observado en España y en la mayoría de los países participantes se caracteriza por la ausencia de un patrón definido en cuanto a las diferencias de género en Ciencias, una clara ventaja de las alumnas en Lectura y una ventaja de los alumnos en Matemáticas.

Si se analiza la evolución de los rendimientos por género, se observa que, en España, el rendimiento en Ciencias desciende tanto entre las chicas como entre los chicos, aunque la pérdida es mayor entre estos últimos. Tras una caída inicial y una fase de relativa estabilidad, ambos grupos vuelven a retroceder en el último ciclo, cerrándose la brecha de género (477).

Asimismo, España presenta un índice global de sentido de pertenencia claramente superior (0,46) tanto al promedio de la OCDE (0,09) como al total UE (0,12).

El alumnado español se sitúa entre los que manifiestan un mayor sentimiento de integración y vinculación con su centro educativo. Este mayor sentido de pertenencia en España se mantiene tanto por género como por nivel socioeconómico, respecto al promedio OCDE y el total UE.