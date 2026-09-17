El PP quiere incluir en la ley de bajada de ratios que la educación 0-3 años sea gratuita

Archivo - Mochilas colgadas en un aula de Infantil. - MARTA FERNÁNDEZ JARA - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una enmienda a la ley que reduce las ratios y las horas lectivas de los docentes, para garantizar la gratuidad en el primer ciclo de Educación Infantil.

La enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge que en el primer ciclo de la Educación Infantil, las administraciones educativas garantizarán la gratuidad en todos los centros educativos, atenderán las necesidades que concurran en las familias, específicamente aquellas derivadas de su situación socioeconómica y sus necesidades de conciliación de la vida familiar y laboral, promoverán y coordinarán la oferta de plazas suficientes y los diferentes modelos de financiación, para satisfacer la demanda de las familias y facilitar la libre elección de los padres.

A tal fin, añade el texto, las administraciones educativas determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las corporaciones locales, otras administraciones públicas y entidades privadas. Asimismo, la enmienda propone que garanticen que ningún niño por razones socioeconómicas vea impedido su acceso a esta etapa educativa.

"El Gobierno deberá contribuir a la financiación de la extensión del primer ciclo de educación infantil, de manera que se avance hacia una oferta pública y sostenida con fondos públicos, con equidad y calidad, que garantice su carácter educativo, mediante ayudas directas a las familias, el concierto y las transferencias corrientes a las administraciones educativas, con el objetivo de garantizar el acceso y permanencia a la educación de 0 a 3 años", señala la enmienda.

Para asegurar la financiación adecuada para las medidas previstas en la ley que reduce las ratios y las horas lectivas del profesorado, propone añadir a la norma un nuevo artículo de garantía estatal de suficiencia financiera para la prestación del servicio público educativo.

Así, otra de las enmiendas de los 'populares' fija que corresponde al Estado garantizar la suficiencia económica necesaria para asegurar la prestación del servicio público educativo en condiciones de equidad, calidad y cohesión territorial.

A tal efecto, "el Estado asegurará la financiación adecuada de las medidas, obligaciones y estándares mínimos que establezca con carácter básico, incluyendo aquellas relativas a la organización de las enseñanzas, las condiciones del ejercicio docente, la dotación de recursos humanos y materiales y cualquier otra disposición que implique un incremento de gasto para las administraciones educativas autonómicas", señala el texto.

La determinación de dicha financiación, agrega, se realizará mediante mecanismos objetivos, transparentes y estables, que garanticen que las comunidades autónomas disponen de los recursos necesarios para el cumplimiento efectivo de las obligaciones derivadas de la normativa básica estatal.

Igualmente, exige que el Gobierno garantice la gratuidad en todos los centros educativos del primer ciclo de Educación Infantil, que será cofinanciada entre el Estado y las comunidades autónomas, aportando cada una el 50 %, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.1 de la presente Ley. 5. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las competencias de desarrollo normativo y ejecución que corresponden a las comunidades autónomas en materia educativa, así como de su capacidad para mejorar y ampliar los estándares mínimos establecidos por el Estado.

EVALUAR MÓDULO DEL CONCIERTO Y DETERMINAR EL COSTE DEL PUESTO ESCOLAR

Por otro lado, el PP insta al Gobierno a constituir, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, una comisión que determine el coste del puesto escolar y evalúe el módulo del concierto para la mejora de las necesidades educativas, con la finalidad de garantizar la calidad de la educación y el aprendizaje de todos los alumnos en igualdad de condiciones.

También quiere que se apruebe una normativa de ordenación de la profesión docente en el plazo de un año desde que se publique la ley de reducción de ratios y horas lectivas. "El Gobierno no ha dado cumplimiento al mandato de la disposición adicional séptima de la LOMLOE", critica la formación.

En otra enmienda, el PP incluye que el Gobierno, previa consulta a las administraciones educativas, elabore las normas relativas al Estatuto Básico de la Función Pública Docente, en el que se desarrollará el conjunto de derechos y deberes del profesorado, las condiciones laborales y profesionales de los docentes, la regulación de la carrera profesional y todos los demás aspectos que sean necesarios para garantizar el marco común básico de la función docente en el sistema educativo español.

DOTAR DE RECURSOS A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

El PP también propone incluir en la norma que las administraciones educativas doten también a los centros de educación especial, además de los ordinarios como ya establece la redacción original de la ley, de los recursos humanos y materiales necesarios para la atención adecuada de todo el alumnado que presente necesidades educativas especiales.

Igualmente, pide que corresponda al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, determinar los contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil, los requisitos de titulación de sus profesionales y los que hayan de cumplir los centros que impartan dicho ciclo, relativos, en todo caso, a la relación numérica alumno-profesor, a las instalaciones y al número de puestos escolares.

Otra de las enmiendas señala que las administraciones educativas adoptarán procedimientos singulares en aquellos centros escolares o, en su caso, en zonas geográficas en los cuales, por las características socioeconómicas y socioculturales de la población correspondiente, y de conformidad con los referidos indicadores, resulte necesaria una intervención educativa integrada de carácter compensatorio.

"Corresponde a las Administraciones educativas establecer compromisos con los centros considerados como prioritarios para el logro efectivo de la compensación educativa. Dichos compromisos deberán sustanciarse en un plan de mejora plurianual al que se vinculará la aportación singular de recursos materiales y de profesorado y los apoyos técnicos, humanos y de formación precisos para el adecuado desarrollo del plan", establece la propuesta del PP.