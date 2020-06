El presidente de los rectores quiere que todas las clases prácticas universitarias sean presenciales el próximo curso

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos, ha defendido que todas las clases prácticas del próximo curso sean presenciales, a pesar de que el Ministerio de Universidades recomienda compatibilizar la docencia presencial con la telemática cuando los estudiantes no quepan en un aula manteniendo el metro y medio de separación obligatorio como distancia de seguridad.

"Eso lo tenemos bastante definido, que las prácticas y los seminarios, todo lo que se llama ahora grupo mediano o pequeño, sea presencial. No podemos renunciar a la presencialidad", ha dicho este viernes el también rector de la Universidad de Córdoba en una entrevista a Onda Cero recogida por Europa Press.

El Ministerio de Universidades de Manuel Castells remitió este pasado jueves a la comunidad universitaria un documento con recomendaciones para desarrollar el próximo curso con una "presencialidad adaptada". Entre otras medidas, propone que parte de los alumnos sigan las clases por videoconferencia, y haya rotaciones entre los que asisten presencialmente a las aulas.

"El profesorado lo que quiere es volver a la máxima presencialidad siempre que sea posible, y nuestras indicaciones, más allá de las recomendaciones del Ministerio, se atienen a lo que marca el real decreto", ha añadido Gómez Villamandos, aludiendo al decreto ley sobre la 'nueva normalidad' aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros.

Ese decreto establece que en los centros educativos habrá que mantener un metro y medio de separación para prevenir los contagios por coronavirus, "y en el caso de no poder mantener la distancia que se utilicen las medidas higiénico sanitarias", ha recordado el presidente de la CRUE, que integran 76 universidades españolas donde la docencia se imparte a distancia desde el pasado mes de marzo.

Para Gómez Villamandos, la aplicación de esta distancia entre estudiantes "dependerá muchísimo del tipo de instalaciones de cada universidad", y ha recalcado la necesidad de preservar el próximo curso, ante cualquier circunstancia, "que el alumno tenga contacto directo con su profesor, especialmente los alumnos de primer curso, porque su primer encuentro con la universidad no puede ser telemático".

El presidente de los rectores también ha reclamado que parte de los 2.000 millones que el Gobierno transferirá a las comunidades autónomas para adaptar el próximo curso a la pandemia reviertan en la universidad. "Se ha hablado del 20%, unos 400 millones", ha deslizado Gómez Villamandos, recordando que las universidades han afrontado durante el confinamiento parte del coste de proporcionar dispositivos electrónicos a los estudiantes que no podían seguir el curso falta de recursos tecnológicos.

El jueves de la semana pasada, el presidente de CRUE afirmó en el Congreso de los Diputados que la universidad "cerca del colapso" por la pérdida de financiación acumulada en los últimos años, un 21% desde 2008. Lo dijo durante su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, donde defendió que la docencia universitaria fuera presencial a partir de septiembre.

"No vayamos a hacer ahora una panacea de la enseñanza 'online", apuntó el rector de Córdoba. "No podemos renunciar a la presencialidad como no podemos renunciar a los besos y abrazos a nuestros seres queridos", apostilló ante representantes de los grupos parlamentarios.