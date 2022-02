Primeros días sin mascarilla en los recreos: naturalidad y alumnos que la mantienen por hábito adquirido

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad educativa coincide en la "normalidad" y la "naturalidad" de los primeros días sin la obligatoriedad de mascarilla en los recreos, unas jornadas en la que aún son varios los niños que no se la quitan por decisión propia o de sus familias, y en las cuales no se ha generado preocupación por un aumento de positivos a raíz de la medida.

La eliminación del uso obligatorio de las mascarillas en los patios entró en vigor el pasado jueves, en un contexto de descenso de la incidencia de Covid-19, según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (Fedadi), Antonio González, ha subrayado que gran parte del alumnado "mantiene" la mascarilla puesta. "Han cogido ese hábito", ha asegurado a Europa Press.

La nueva medida se está "gestionando bien" en los centros, ha explicado, si bien ha incidido en que también hay recordar a algunos alumnos que se pongan la mascarilla tras el timbre del final del recreo, un control que supone un "sobreesfuerzo" para direcciones y docentes.

Desde la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade), su presidente, Juan de Santiago, ha incidido en que sobre todo en Primaria "un número alto de alumnos mantiene la mascarilla".

Para él, la gestión de la nueva medida "no está siendo complicada" porque los alumnos tienen "interiorizadas" las normas y tras el recreo vuelven a ponerse la mascarilla con "naturalidad". Por ello, no cree que se experimente un aumento de "positivos": "Soy incapaz de relacionar aumento a no usar mascarilla en el patio".

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló, ha detallado que la retirada de mascarillas ha tenido "buena acogida" en la comunidad educativa y ha reiterado que hay alumnos que "por recomendación de padres o costumbre" llevan igualmente el elemento de protección.

La directora general de la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), Elena Cid, ha coincidido en la "absoluta normalidad de los centros" y ha subrayado que "aún es pronto" para valorar si la eliminación de las mascarillas en los recreos puede tener alguna incidencia. En su caso, ha indicado que la mayoría de niños se están quitando las mascarillas al aire libre y son "muy pocos" los que deciden llevarlas.

CONTROL PARA EVITAR CONTAGIOS

Por parte del profesorado, se ha reclamado a las autoridades mantener el control en los centros educativos para garantizar que la eliminación del uso obligatorio de las mascarillas no derive en un incremento de los contagios.

"No podemos saber si habrá aumento de contagios, pero estamos muy pendientes", ha manifestado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, que también ha advertido de que para los profesores es "difícil" mantener el control sobre todas las normas derivadas de la pandemia, por lo que ha insistido en la necesidad de recursos.

Por otra parte, la secretaria del sector de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca, ha instado a las autoridades a "estar encima" de la medida para comprobar "si es positiva del todo o no". Igualmente, ha pedido claridad a la hora de dar instrucciones como la retirada de la mascarilla al aire libre.

En ello ha coincidido con el responsable de Educación de CSIF, Marío Gutiérrez, quien ha criticado el "desconcierto" generado por la decisión incluso el día de su entrada en vigor ya que las CCAA "mandaron circulares para que el profesorado decidiera" sobre la obligatoriedad de las mascarillas.

Gutiérrez ha defendido que es necesario retirar restricciones "poco a poco", pero "de una manera más homogénea. "No puede ser que representantes del profesorado no hayan sido informados ni cuestionados", ha agregado al respecto, para recordar que también está en juego su salud.

"LOS NIÑOS PUEDEN RESPIRAR"

Por otro lado, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), ha destacado que el alumnado está "contento" con la medida y han asegurado que no se han constatado incidentes", según su presidenta, Leticia Cardenal.

"Los niños pueden respirar y ya no están tantas horas con las mascarillas. En algunos casos, sobre todo en adolescentes, les duele menos la cabeza gracias a ello", ha resaltado.

Asimismo, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), ha incidido en la "liberación" que ha supuesto para los alumnos, un "alivio" que les ha permitido "socializar de otra manera", aunque, ha reconocido, "no se puede bajar la guardia".

"Los centros están actuando bien, los niños están contentos y hay normalidad y tranquilidad", ha asegurado también la presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa), Begoña Ladrón de Guevara, quien ha celebrado la "autorregulación" que nace por parte de muchos de los niños que deciden mantener la mascarilla.

Los estudiantes, por su parte, han puntualizado que la "norma general" es ver a los alumnos con la mascarilla, excepto en los grupos de amigos, sobre todo en los patios de los institutos, según ha indicado la presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Andrea Henry.

"Todo el mundo lo está viendo como algo natural, no hemos notado diferencia y la medida ha entrado bien", ha ahondado, para concluir que, por lo general, no hay preocupación entre alumnos por un aumento de positivos.