PSOE quiere que los funcionarios puedan ser profesores sustitutos a tiempo parcial a través de la Ley de Función Pública

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una enmienda a la Ley de Función Pública para que los trabajadores del sector público a tiempo completo puedan ser profesores sustitutos a tiempo parcial.

La enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que actualmente un trabajador del sector público a tiempo completo no puede compatibilizar sus trabajos con clases en una universidad pública bajo la figura del profesorado sustituto a tiempo parcial.

Por ejemplo, un empleado público cualificado debe dejar de impartir clases en universidades públicas bajo esta figura, pero sin embargo podría seguir haciéndolo en las privadas que tienen flexibilidad con el tipo de contrato.

Para el PSOE, "esta ineficiencia provoca una pérdida enorme y traumática del sector público, que va en detrimento de la calidad de la educación pública".

Por lo tanto, considera que "no parece razonable que se haya previsto una compatibilidad para el profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y por el contrario no se haya previsto la misma salvaguarda para la figura de profesorado sustituto a tiempo parcial".

Los socialistas aseguran que esta propuesta de modificación "ha sido originada y cuenta con un amplio consenso" en el sector universitario, como así lo refleja el informe recibido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas de las universidades españolas, organización que "asume un papel de interlocución entre las instituciones universitarias del país y el Gobierno de España".

El texto registrado en la Cámara Baja remarca que los meses de vigencia de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) "han dejado ver las necesidades de un ulterior ajuste en materia de profesorado y en particular en cuanto a la contratación de profesorado para sustituir al personal docente e investigador con derecho a reserva de puesto de trabajo que haya suspendido temporalmente la prestación de sus servicios por aplicación del régimen de permisos, licencias o situaciones administrativas, incluidas las bajas médicas de larga duración, distintas a la de servicio activo y que hayan supuesto una reducción de su actividad docente, recogido en la ley".

En este punto, la formación explica que las universidades que durante estos meses de aplicación de la LOSU han tratado de implementar la figura contractual de profesores sustitutos, "se han encontrado con un grave problema a la hora de encajar este perfil con el régimen de compatibilidad de los candidatos procedentes de otros organismos públicos como los Ayuntamientos, Cabildos, Consejerías de Educación o de Sanidad.".

"Esta figura de profesorado muy especializado en algunas áreas de conocimiento podría nutrirse de empleados y empleadas públicas que tienen una gran vocación docente, pero que, en estos momentos, dada la normativa que les es de aplicación, no pueden compatibilizar ambas ocupaciones, al contrario de lo que ocurre con la figura del Profesorado asociado previsto también en la propia LOSU y cuya compatibilidad fue habilitada mediante la Disposición final primera de esta misma ley orgánica", añade.

El PSOE precisa que, pese a tratarse de dos figuras configuradas con una dedicación a tiempo parcial, en el caso de los profesores sustitutos la normativa actual de incompatibilidades determina una imposibilidad legal que impide la cobertura de esta figura contractual por el personal más cualificado.

La configuración actual de la Ley 53/1984 de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, permite que los contratos de profesores sustitutos a tiempo completo no sean compatibles con otras actividades públicas o privadas (exactamente igual que cualquier otra figura de profesorado a tiempo completo).

Sin embargo, los contratos de profesores sustitutos a tiempo parcial son compatibles con otros puestos públicos, siempre que estos sean también a tiempo parcial, y con actividades privadas. En cualquiera de los casos, la concesión de la compatibilidad quedaría supeditada al cumplimiento de otras condiciones legalmente establecidas (horarios, retribuciones, etc.).

"Otro efecto no previsto debido a la configuración actual ha sido el de la fuga de talento hacia el sector privado. Esta incompatibilidad, está favoreciendo enormemente a aquellas otras universidades y centros privados, que no tienen la obligación de seguir estas restricciones", concluye el PSOE.