Los rectores rechazan la guerra y muestran "profunda preocupación por el impacto devastador" en la educación

12 March 2026, Lebanon, Shaath: A view of the destruction following an Israeli air raid in the village of Qasr Naba in the Bekaa Valley, eastern Lebanon, as Israel conducts large-scale overnight air raids across the country, killing more than a dozen peop - Stringer/dpa

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) rechaza la guerra y manifiesta su "profunda preocupación por el impacto devastador que los conflictos armados tienen sobre la educación, las comunidades académicas y la sociedad civil".

"La guerra destruye vidas, instituciones y oportunidades de futuro, afectando de manera especialmente grave a quienes desarrollan su labor educativa y de investigación, así como al estudiantado y a las comunidades que dependen de estos espacios de conocimiento", sostiene.

En un comunicado, los rectores condenan el ataque perpetrado el 12 de marzo por Israel contra la Facultad de Ciencias de la Universidad Libanesa, institución pública de Beirut ubicada en el barrio de Hadath, que causó la muerte del decano Hussein Bazzi y del profesor Murtada Srour.

La Conferencia traslada su "solidaridad" a la comunidad universitaria libanesa y a las familias, colegas y estudiantes de las víctimas. "La pérdida de dos miembros de la comunidad académica supone un golpe profundo para la universidad y para el sistema educativo en su conjunto", asegura.

Asimismo, recuerda que recientemente se bombardeó una escuela de niñas en Irán, "un hecho que evidencia la gravedad de los ataques contra instituciones educativas y el impacto de los conflictos armados sobre los derechos humanos, el derecho a la educación y la seguridad de las comunidades educativas".

"Atacar escuelas, universidades o centros de investigación, así como a quienes desarrollan su labor en ellos, es incompatible con los principios del derecho internacional y con las normas que protegen a la población civil y los espacios dedicados a la educación y al conocimiento. Estos lugares deben preservarse como espacios seguros de encuentro, diálogo y cooperación entre pueblos", señala-

Por último, CRUE reitera su "firme" rechazo a la guerra y a "cualquier forma de violencia". "Las universidades y centros educativos deben seguir siendo espacios de conocimiento, libertad y convivencia, nunca escenarios de violencia", concluye.