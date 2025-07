Ríos (FSIE) critica el "abandono" del Gobierno a la concertada: "No puede haber profesores de primera y de segunda"

Lamenta los "obstáculos" que se están poniendo a la jubilación parcial de docentes: "Supone un sobrecoste y no están por la labor"

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), Enrique Ríos, ha criticado el "abandono" del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a la educación concertada.

"No puede haber profesores de primera y de segunda", ha advertido en una entrevista a Europa Press el secretario general de FSIE, que no entiende la "diferenciación" que hace el Ministerio entre profesores de la red pública y la concertada "cuando al final lo que se trata es de dar la mayor calidad educativa".

En sus palabras, la justificación del Ministerio a las mejores condiciones de los profesores de la pública frente a los de la concertada "es que acceden mediante oposición". "Un examen hoy en día no es una cuestión compleja como para permitir una diferenciación entre una red y otra, porque al final somos el mismo sistema", ha defendido.

Para el secretario general del sindicato, los profesores de la concertada tienen también las capacidades "para acceder a un examen y ocupar un puesto como funcionario".

No obstante, ha explicado que ser profesor de la concertada "es un derecho de opción": "Yo opto no por ganar una estabilidad como funcionario sino por un compromiso, una implicación con los valores y con un ideario, que no siempre tienen por qué ser religiosos. No entiendo que esta diferencia o esta cuestión pueda ser objeto de un trato diferente entre los profesionales".

Las principales reivindicaciones del sindicato al respecto son el establecimiento de condiciones accesibles a la jubilación parcial de los casi 222.000 profesionales que prestan sus servicios en los más de 10.000 centros concertados y privados de los distintos territorios del Estado, así como una financiación que permita la equiparación definitiva de los profesores de la enseñanza concertada, en sus respectivas etapas, con sus homólogos de la pública tal y como establece el artículo 117.4 de la LOE, así como la mejora de las condiciones laborales del personal de administración y servicios (PAS).

"Sobre el papel nos vendieron la jubilación parcial como algo muy bueno para los trabajadores, era algo que iba a permitir una transición del trabajo a la jubilación más flexible, iba a permitir rejuvenecer las plantillas, iba también a permitir trasladar esa experiencia del profesor o del jubilado parcial al relevista, al poderle transmitir esa experiencia, ese conocimiento, ese saber hacer e, incluso, se mejoraban las condiciones del jubilado parcial", ha detallado Ríos.

Sin embargo, ha avisado de que "en la realidad supone un sobrecoste". "Donde antes pagaba un profesor, ahora tengo que pagar más de un profesor y no se está cumpliendo, y aparte supone un coste de Seguridad Social", ha comentado.

"Las administraciones no están por la labor. Sí es cierto que hay algunas que sí tienen acuerdo como Aragón, Extremadura o Navarra, y hay otras que están trabajando pero con ciertas restricciones. Si algo es bueno, no pueden poner obstáculos como está ocurriendo", ha lamentado.

Asimismo, ha criticado que el Ministerio no aborde la "infrafinanciación" de la red concertada. "Esa expectativa que teníamos de que se constituyesen esos grupos de trabajo de cara a acabar con la infrafinanciación de la escuela concertada, no ha sido posible", ha apuntado.

EL "HARTAZGO" DE LOS PROFESORES PUEDE ACABAR EN MOVILIZACIONES

"Esto no era un capricho, esto viene establecido en la propia LOMLOE, que se constituya dentro de la Conferencia Sectorial una comisión de cara a estudiar el puesto escolar y y esto no se ha producido. Ya estamos fuera de plazo, porque establecía que eran dos años a partir de la publicación de la ley. Hay cierto hartazgo dentro de los trabajadores y no sé si esto acabará en algún tipo de movilización", ha alertado.

En este sentido, Ríos ha señalado que en el Principado de Asturias, donde ya ha habido movilizaciones de profesores, "van a la cola en todas las condiciones".

El secretario general del sindicato ha recalcado que la carga lectiva en Educación Infantil y Primaria a nivel nacional está en 25 horas en la concertada, mientras que en la pública "en algunas comunidades baja hasta 22 horas". Al respecto, ha agregado que en la red pública "cuentan el recreo como carga lectiva", por lo que tienen "dos horas y media menos a la semana".

Ríos no ha descartado que, tras el verano, se produzcan huelgas de los profesores asturianos si no hay acuerdo: "Están en negociaciones y no son descartables si no llegan a acuerdos, se espera un otoño caliente".