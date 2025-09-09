SEK inaugura su primer colegio en la región del Mar Rojo, el Turtle Bay International School

SEK inaugura su primero colegio en la región del Mar Rojo, el Turtle Bay International School - SEK

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

SEK Education Group ha inaugurado oficialmente su nuevo colegio, Turtle Bay International School (TBIS), en alianza con Red Sea Global (RSG).

Situado en la región del Mar Rojo, el colegio abre sus puertas para ofrecer una educación internacional desde las primeras etapas hasta Secundaria, y es candidato a impartir los programas Primary Years Programme (PYP) y Middle Years Programme (MYP) del Bachillerato Internacional (IB).

Durante el acto de inauguración se realizó el simbólico corte de la cinta inaugural, acompañado por el repique de la campana escolar como representación del inicio del curso académico.

El evento concluyó en el anfiteatro del colegio con la plantación de un olivo, acompañado del mensaje: "Un olivo para la paz, un colegio para la sabiduría, juntos, hacia un futuro mejor". Este gesto representa los valores compartidos de crecimiento, paz y sostenibilidad de SEK Education Group y Red Sea Global.

TBIS incorpora el modelo pedagógico propio de SEK, basado en el concepto del Aula Inteligente, un enfoque que combina metodologías activas respaldadas por la innovación tecnológica y espacios flexibles para la enseñanza y el aprendizaje personalizados. El colegio también funcionará como laboratorio de innovación en el uso de la inteligencia artificial aplicada al aprendizaje.

Con esta apertura, SEK Education Group consolida su posición como la única red de colegios de origen español con presencia en Oriente Medio, donde ya cuenta con centros en Catar, Omán, Baréin y Arabia Saudí.

"La expansión en el Mar Rojo nos permite seguir construyendo puentes educativos que trascienden fronteras y generan un impacto positivo, ofreciendo a las comunidades de la región un modelo de aprendizaje internacional, innovador y sostenible que prepara a los estudiantes para convertirse en ciudadanos globales comprometidos con el futuro", ha destacado la presidenta de SEK Education Group, Nieves Segovia.