El Senado aprueba en Comisión la Ley de ordenación e integración de la FP con el rechazo del PP y abstención de ERC

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación y Formación Profesional del Senado ha aprobado este martes el informe de ponencia del proyecto de Ley de ordenación e integración de la FP, con los únicos votos en contra del Grupo Parlamentario Popular (GPP) y la abstención del Grupo Esquerra Republicana-EH Bildu (GPERB) y el Grupo Mixto (GPMX).

El texto ha pasado así a su debate en el Pleno de la Cámara Alta con 15 votos a favor del Grupo Socialista (GPS), Vasco (GPV), Nacionalista (GPN) y el de Izquierda Confederal (GPIC), y sin aceptar ninguna de las 300 enmiendas planteadas. Ciudadanos ya anunció esta mañana que había llegado a un acuerdo con el PSOE para que la ley no incorpore enmiendas en el Senado.

Durante el debate, la senadora del PP María José Heredia de Miguel ha calificado de "soberbia" y "falta de respeto" al Senado que no se "acepte ni una sola de las enmiendas" pese a que tantas presentadas solo da una "idea de lo que podría mejorar la ley" -- el GPP ha presentado 80--.

"Existe la voluntad de sacar la ley a toda prisa aunque no sea buena y sin ni siquiera intentar mejorarla", ha denunciado la 'popular', quien ha incidido en que el proyecto va a impedir la movilidad internacional al no incluir el marco de titulaciones en ocho niveles y ha denunciado que no asegura una oferta educativa "plural y libre" al "dejar fuera" a la concertada y privada.

Por su parte, el senador de UPN Alberto Prudencio Catalán ha tildado de "incomprensible" que no se acepte ninguna de las enmiendas ya que, en su opinión, "alguna tiene que haber buena", un punto en el que ha coincidido con la portavoz del GPN, Assumpció Castellví, que ha demandado que incorporar alguna de sus 27 enmiendas y llegar al "consenso" en una ley que "se lo merece".

El portavoz del GPIC, Pablo Gómez Perpinya, ha reclmado también que se acepten algunas de las enmiendas por su grupo para "mejorar la ley" que, no obstante, considera "acorde con el cambio necesario" para alcanzar un sistema de FP a "pleno rendimiento" que acabe con problemas como el paro juvenil y la baja proporción de matriculados pese a la demanda del mercado laboral.

Por su parte, la portavoz del GPERB, Adelina Escandell, ha instado a que se escuche a ERC porque con su "experiencia" en la FP en Cataluña "tiene un plus que aportar". También, ha mostrado preocupación por las "arenas movedizas" de la ley en materia competencial ya que, a su juicio, existe un "afán recentralizador". "Necesitamos dotar a las CCAA de recursos en tiempo y formas necesarias, sino no saldrá bien", ha apostillado.

Para la portavoz del Grupo Vasco, María Rosa Peral, el texto "podría ser mejor", si bien ha destacado que se basa en gran parte en el modelo FP vasco y ha expresado su "alegría" porque incorpora temas como "emprendimiento, internacionalización, innovación o idiomas". Sin embargo, ha asegurado que estará "atenta" al desarrollo de la ley para garantizar que tenga un "marco amplio para que la FP vasca pueda seguir siendo referente europeo".

Por último, la portavoz del Grupo Socialista, Inés María Plaza, ha defendido, que tal y como se encuentra la ley, "da un salto de gigante" en la FP y supone una "gran oportunidad económica y social". Además, ha reivindicado que cuenta con el "consenso" de empresarios, sindicatos, docentes, centros y el tercer sector, lo que la convierte en un "acuerdo transversal", "moderno" y "europeo".

FP DUAL Y CON PRÁCTICAS REMUNERADAS

En concreto, el proyecto establece una oferta modular de Formación Profesional ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes (A, B, C, D y E).

El grado A conducirá a la obtención de una acreditación parcial de competencia; el B implicará la obtención del certificado de competencia profesional referido a un módulo profesional; el C reúne varios módulos y conduce a la obtención de un Certificado Profesional; el D se corresponde con los ciclos formativos de Formación Profesional; y en el grado E se integrarán los cursos de especialización.

Pero la principal novedad es que la FP será dual, es decir, se compatibilizarán los estudios con las prácticas en empresas. En concreto, toda la oferta de los grados C y D tendrá carácter dual, mientras que los grados A, B y E podrán o no tener dicho carácter dual, en función de las características de cada formación.

Esta formación profesional dual será de dos tipos: genérica o intensiva. Será FP dual genérica cuando la duración de la formación en la empresa sea de entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación y cuando la participación de la empresa en el currículo no supere el 20%. Además, no podrá haber contrato de formación en la empresa.

La modalidad intensiva será aquella en la que la formación en el centro de formación profesional se alterne con la formación en la empresa, siendo esta última retribuida en el marco de un contrato de formación "de acuerdo con lo establecido en la legislación laboral correspondiente". En este tipo de formación intensiva, las prácticas tendrán que ser superiores al 35% de la duración total de la formación, y la empresa participará en más del 30% de los contenidos.

Asimismo, el proyecto contempla que las Administraciones públicas deberán "establecer y mantener una oferta pública, tanto presencial como virtual o mixta que garantice el acceso a la formación profesional".