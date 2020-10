La UNED contará con un incremento del 24% en su presupuesto para el próximo año

El ministro Castells y el rector de la institución académica presiden el acto de apertura del nuevo curso

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) contará el próximo año con un 24% más de presupuesto, gracias a la obtención de fondos europeos, según ha anunciado este miércoles el ministro de Universidades, Manuel Castells, que ha presidido junto al rector de la institución, Ricardo Mairal, el acto de apertura del curso académico 2020-2021.

"Podemos anunciar que hemos obtenido de los fondos europeos un incremento importante en el presupuesto destinado a la recualificación y movilización internacional del personal docente de la UNED y una ayuda importante para reforzar la digitalización; si se mantiene la transferencia presupuestaria del Ministerio, el aumento de presupuesto de la UNED será de un 24% para el próximo año", ha avanzado Castells, que también ha dado a conocer que, por primera vez, Hacienda ha autorizado el endeudamiento solicitado por la institución académica para realizar sus propias inversiones estratégicas.

Durante su discurso, el ministro ha recordado que este curso que ahora arranca se presenta "complicado" como consecuencia de la pandemia, pero ha puesto de relieve el papel de la UNED durante estos últimos meses, en los que ha sabido completar los cursos y los exámenes ofreciendo una formación de calidad.

"La UNED es una universidad fundamental del sistema universitario del Estado, por su tradición, por su enseñanza, investigación y transferencia, pero también por su metodología semipresencial, que prefiguraba y prefigura hoy un sistema híbrido para el que parecen orientarse los sistemas universitarios en su conjunto", ha destacado el ministro.

También ha remarcado la función social de la UNED, que da la oportunidad y posibilidad de estudiar a personas que trabajan, que tienen una vida familiar o que están en territorios desfavorecidos o lejanos, así como a personas con discapacidad.

Asimismo, ha señalado la importancia de la UNED a la hora de aplicar la formación a lo largo de la vida, cuyo impacto es "decisivo". "No solo la tecnología evoluciona, sino los conocimientos, el mercado de trabajo, y a niveles crecientes, por lo que no basta con haber tenido una buena formación universitaria en los años mozos, sino que es necesario reciclarse, volver a empezar, y aquí en la UNED y otras universidades de calidad del sistema de enseñanza virtual o híbrido, pero sobre todo la UNED, por ser la más antigua, la más grande, potente, acreditada, tenéis un papel realmente esencial", ha afirmado.

"ESTA NO ES LA ÚLTIMA CATÁSTROFE GLOBAL"

Del mismo modo, ha subrayado de la institución que se trata de una "reserva estratégica" del sistema universitario para cuando las circunstancias obligan a ello. De hecho, recuerda cómo el Ministerio de Universidades y la CRUE lanzaron pocos días después de la declaración del Estado de Alarma en España, un portal web diseñado por la UNED y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para apoyar la transición de las enseñanzas presenciales a las enseñanzas online en las universidades del Estado. "Desgraciadamente, tenéis que estar en primera línea del sistema universitario, porque esto no ha terminado", vaticina.

"Se ha visto ahora y se verá desgraciadamente en el futuro, esta no es la última catástrofe global, lo siento mucho, habrá bastantes otras, como científicos del mundo predicen, muchas de ellas como el cambio climático, que están cambiando las condiciones del sistema planetario, y de aquí se derivan muchos otros efectos", ha advertido.

En este sentido, también ha avisado de los efectos de la globalización, que también provocará una globalización de las pandemias, así como de los "valores destructivos", es decir, en sus palabras, "de cualquier elemento nocivo que surja de lo que es una acción humana". "No vamos a poder protegernos del sistema de globalización negativo sin reforzar mecanismos de prevención, adaptación, como los que la UOC en el sistema privado, y la UNED en el sistema público, y ahora una serie de otras universidades virtuales, han podido desarrollar", indica Castells, que ha afirmado, por tanto, que el Ministerio que dirige mantendrá y reforzará el apoyo a la UNED y sus proyectos.

"LA UNED ES HOY MÁS FUERTE QUE HACE TAN SOLO UNOS MESES"

Por su parte, el rector de la UNED, Ricardo Mairal, ha instado a la comunidad educativa a no desanimarse y a seguir realizando una labor de cultivar la cultura y el conocimiento, que según ha manifestado, "son libres, no tienen ataduras, no están sujetas a confinamientos", si bien ha reconocido que este 2020 ha sido "un año hartamente complicado desde el punto de vista organizativo".

"Hemos vivido un momento desafiante en nuestras vidas, pero la UNED no ha renunciado a ningún aspecto de su misión --ha destacado--. Me honra decir que nuestra comunidad ha sido ejemplar, durante este periodo hemos aprendido muchas lecciones". En este sentido, ha mencionado el fortalecimiento de un modelo de aprendizaje y de enseñanza, el sistema híbrido, que van a tener las universidades en el futuro. A su juicio, la UNED ha sido "pionera" en ello, por lo que ha instado a seguir ocupando esa "posición de vanguardia y liderazgo".

El rector también ha puesto el foco en el compromiso social de la UNED durante estos últimos meses, destacando su colaboración con el resto de universidades y otras instituciones. "La UNED es hoy más fuerte que hace tan solo unos meses; la UNED debe servir de modelo de las políticas de innovación universitaria del Estado", ha señalado.

Mairal ha concluido su discurso pidiendo una mayor inversión para la institución para poder continuar renovando su metodología y continuar con la digitalización: "La digitalización de nuestra universidad es una apuesta firme que demanda inversión a corto y largo plazo". "Son tiempos difíciles, pero debemos intensificar el rigor, la lealtad, los criterios racionales científicos humanos que culminan en la docencia", ha declarado, dando por inaugurado el nuevo curso 2020-2021.

El acto ha contado también con las intervenciones de la secretaria general de la UNED; Rebeca de Juan Díaz, que ha repasado la adaptación de la institución a la crisis sociosanitaria de la COVID-19, y de la profesora Felisa Verdejo Maíllo, cuya conferencia ha versado sobre Inteligencia Artificial.