Vox pregunta si hay clases de Islam con perspectiva de género y Tolón critica que usen la educación contra los migrantes

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha preguntado si los profesores de educación islámica "da las clases de Islam con perspectiva de género" y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha criticado que la formación utilice la educación "para sembrar sospechas sobre los menores migrantes".

"Vienen a armar bronca, a intentar de alguna formar importar las batallas culturales de sus referentes internacionales y, en definitiva, a enfrentarnos entre nosotros y, por eso, la educación les falta", ha advertido Tolón.

Así lo ha manifestado este martes la ministra en la sesión de control al Gobierno, al ser interpelada por el diputado de Vox Joaquín Robles López sobre las medidas que va a tomar el Ejecutivo para garantizar la correcta educación de los alumnos en el sistema educativo español.

Tolón ha reprochado a Vox que su discurso es "una propaganda que solo busca armar ruido y meter miedo" y ha rechazado que el Gobierno "quiera cerrar los centros de educación especial": "Es totalmente falso, al contrario, hoy hay más centros de educación especial".

En este punto, ha incidido en que gobiernan "para ampliar derechos, para ampliar libertades" mientras que Vox gobierna con el Partido Popular "para recortar".

Tolón también ha defendido que "la verdadera prioridad nacional consiste en garantizar que cualquier niño o cualquier niña nazca donde nazca y venga de la familia que venga tenga las mismas oportunidades desde el primer día".

Frente a eso, ha criticado que Vox y el PP "siguen defendiendo un modelo donde las oportunidades dependen de la renta familiar" y ha criticado la gestión en la Comunidad Valenciana, con el profesorado en huelga indefinida; en Aragón, donde "quieren destinar 20 millones de euros a concertar el Bachillerato, la educación no obligatoria, mientras en los centros públicos faltan orientadores y las ratios son inhumanas"; y en Madrid, con las educadoras infantiles "en huelga pidiendo sueldos dignos".

Contra el "veneno" del discurso "de odio y de confrontación" de Vox, Tolón apuesta por "seguir administrando la mejor vacuna que existe": "Educación pública, gratuita, diversa y plural".

Para la ministra, la educación pública "es el mayor antídoto contra el machismo y su intolerancia". "Todos los alumnos, sin importar su origen, son educados en el marco de la Constitución española y utilizar la educación para sembrar sospechas sobre los menores migrantes es un discurso de odio que no vamos a tolerar", ha zanjado.

Por su parte, el diputado de Vox ha defendido que "no sólo no debería cerrarse ningún centro de educación especial, sino que se debería aumentar su presupuesto para convertirlos en centros de alta especialización y referencia".

Por otro lado, ha alertado de que en España "hay más de 20.000 alumnos con desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje y el 82% está en centros públicos".

"Y para todos ellos se necesita dinero, profesores, horarios, hay que gastar más en recursos de orientación, en programas, en burocracia, educación compensatoria, aulas específicas, implica la pérdida del tiempo instructivo, la tensión organizativa, la indisciplina y el desgaste profesional", ha avisado Robles López.

En este contexto, el diputado de Vox ha incidido en que, en las actuales circunstancias, cuando hay un volumen "desorbitado" de inmigración irregular, "la atención a este alumnado, que de forma masiva ha irrumpido en la educación, se convierte en una carga que deteriora la enseñanza común, satura la escuela pública y perjudica al conjunto del alumnado español".

"La escuela debe orientarse a la formación intelectual y moral del alumnado español y debe recoger a los alumnos extranjeros tratándolos por igual al resto", ha aseverado.