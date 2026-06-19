El Instituto de las Mujeres forma a casi 400 profesionales con el programa "Talentia 360"

"Talentia 360" de EOI - CEDIDA

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

EOI celebra el acto de clausura de la edición 2025-2026 del programa de desarrollo profesional y liderazgo “Talentia 360”, impulsado por el Instituto de las Mujeres en colaboración con el Ministerio del Interior. Su finalidad es aumentar la presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, desde esta edición, también en las Instituciones Penitenciarias, donde la participación de mujeres sigue siendo minoritaria.

El acto de clausura ha tenido lugar en el Auditorio del CaixaForum Madrid y ha contado con la participación de representantes del Gobierno y de las principales instituciones implicadas, quienes han destacado la importancia de impulsar el talento femenino y eliminar las barreras que aún dificultan el acceso de las mujeres a los puestos de decisión.

"En la Escuela de Organización Industrial (EOI) creemos que el talento no tiene género, pero sí sabemos que todavía existen barreras que limitan el acceso de muchas mujeres a puestos de responsabilidad. Programas como Talentia 360 contribuyen a derribar esas barreras, fortaleciendo las capacidades de liderazgo de las participantes y promoviendo entornos profesionales más inclusivos y diversos”, señala Diego Crescente, director general de EOI.

“Todavía, en muchas ocasiones, las mujeres tenemos que demostrar más para conseguir lo mismo. Y cambiar esta realidad es una responsabilidad institucional”, recalca Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, quien también ha dado un mensaje claro:

“La igualdad no puede depender únicamente del esfuerzo individual de las mujeres. Tiene que incorporarse a la cultura institucional, a los procesos de promoción, a la forma en que se reconoce el mérito y de cómo se toman las decisiones”.

Al cierre del acto la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, destaca que el programa es “un éxito” por su “capacidad transformadora”, que repercute directamente en la mejora de la presencia de las mujeres en las fuerzas de seguridad del Estado y en las Instituciones Penitenciarias, y por “la capacidad de tejer alianzas entre mujeres”.

Calvo ha anunciado la firma próximamente de un convenio de colaboración con el Instituto de las Mujeres por el que la secretaría de Estado de seguridad contribuirá a la financiación de este programa formativo.

Incorporación de Instituciones Penitenciarias

En esta edición 2025-2026, se han formado un total 203 mujeres. En concreto, 90 mujeres de la Policía Nacional —22 de la escala Superior, 25 de la Ejecutiva, 24 de la de Subinspección y 19 de la Básica—, 89 mujeres de la Guardia Civil —14 mujeres de la Escala de Oficiales, 21 de la de Suboficiales, 15 cabos y 39 guardias — y 24 mujeres de Instituciones Penitenciarias.

La novedad de esta edición de “Talentia 360” ha sido la incorporación de un nuevo itinerario específico para mujeres de las instituciones penitenciarias, en colaboración con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, ampliando así el alcance del programa a un nuevo ámbito estratégico de la Administración Pública. En esta primera edición, han cursado el programa 24 directoras de distintos centros penitenciarios procedentes de toda la geografía española.

Talleres de sesgos inconscientes de género

Además, estos tres programas incluyen formación específica para altos cargos y personal directivo masculino sobre la identificación y erradicación de sesgos inconscientes de género en la dirección y gestión de equipos, como medida imprescindible para consolidar culturas organizativas más inclusivas, participativas y comprometidas con la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Concretamente, en esta edición han participado en estos talleres 94 mandos hombres de la Policía Nacional, 65 de la Guardia Civil y 21 directivos de Instituciones Penitenciarias.

Más de 2.100 profesionales desde su puesta en marcha

En conjunto, desde su creación, Talentia ha llegado a más de 2.100 profesionales de la Policía Nacional, la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias, consolidándose como una de las principales iniciativas para atajar las barreras estructurales que siguen dificultando el acceso de las mujeres a puestos de alta responsabilidad y avanzar hacia la igualdad efectiva de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en ámbitos estratégicos como la seguridad pública.

En concreto, el programa Talentia ha acompañado a 625 mujeres de la Policía Nacional y 582 mujeres de la Guardia Civil pertenecientes a todas las escalas, a través de itinerarios orientados al liderazgo y el desarrollo profesional. Asimismo, 496 mandos de la Policía Nacional y 428 de la Guardia Civil han participado en los talleres sobre identificación y eliminación de sesgos inconscientes de género.