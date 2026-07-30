Aagesen avanza que en 2026 se han quemado 180.000 hectáreas y se han registrado 38 grandes fuegos: "Año dramático"

1108038.1.260.149.20260730181747 La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, - MITECO

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

En España han ardido aproximadamente 180.000 hectáreas debido a los incendios forestales en lo que va de año, lo que supone multiplicar "por más de seis" la superficie calcinada en 2025, y se han registrado 38 grandes incendios forestales.

Así lo ha avanzado este jueves la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, en declaraciones a los medios desde el Centro de Coordinación de Información Nacional sobre Incendios Forestales.

"Estamos multiplicando por más de seis lo que vivíamos el año pasado, el año 2025. Es un año complicado, un año dramático en materia de incendios forestales por todo el territorio", ha lamentado Aagesen.

No obstante, ha celebrado el mensaje "muy positivo" que se ha trasladado esta mañana, cuando se han rebajado de nivel 3 a nivel 2 los incendios de la Comunidad de Madrid y de Ávila, por lo que ha finalizado la emergencia nacional en estos territorios y la gestión de los fuegos será ahora de las comunidades autónomas.

Aunque haya terminado la emergencia nacional, Aagesen ha asegurado que el Gobierno va a seguir "participando y dando apoyo" y ha lanzado un mensaje de "prudencia" porque en España hay desde este miércoles una nueva ola de calor y el riesgo de incendios es "muy alto o extremo en gran parte del territorio": "Máxima precaución".

En este punto, ha confirmado que el Ministerio para la Transición Ecológica va a "sufragar el 50% del coste de la restauración hidrológica, forestal y ambiental". "Cubriremos el 50% de ese coste y de todos esos trabajos que se llevarán a cabo cuando ya estén extinguidos los incendios y esa evaluación de cuál es el territorio afectado", ha afirmado.

También ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad ante la cantidad de bulos y desinformación" sobre estos incendios: "Ni la ley de Montes prohíbe una buena gestión, ni son las instalaciones fotovoltaicas las que provocan los incendios".

La ministra también ha calificado el trabajo de unidad en la lucha contra estos incendios forestales de "extraordinario", un trabajo que espera que se plasme en "un pacto de país frente a la emergencia climática, que permita estar mejor preparados y actuar mejor".

Asimismo, ha valorado que el Mecanismo Europeo de Protección Civil "es estupendo". "Es una forma más de decir que Europa actúa unida ante las grandes emergencias también derivadas del cambio climático. Europa es consciente de la necesidad de actuar y de forma solidaria", ha puntualizado.

En este sentido, Aagesen ha recalcado que este año "está siendo extraordinario el apoyo", ya que España ha recibido ayuda de Italia, Grecia, Turquía, Serbia, Portugal o Alemania, a los que ha agradecido su apoyo.

"PRECAUCIÓN" ANTE EL ECLIPSE DEL 12 DE AGOSTO

Por otro lado, la ministra ha pedido "precaución" de cara al día del eclipse total de Sol que cruzará España el próximo 12 de agosto: "Seamos todos muy cautos, disfrutemos de nuestro país que es un lujo en materia de turismo, pero hay que cuidarlo".

"Hay que ser muy prevacidos y especialmente un mensaje de cara al eclipse, que es el día 12 de agosto, un día histórico donde mucha gente querrá disfrutar de ese día en espacios naturales y creo que hay que tener muchísimo cuidado porque habrá alto riesgo en materia de incendios", ha insistido.

Respecto al documento en el que está trabajando el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para que los colegios se aclimaten a las temperaturas extremas, ha explicado que la ministra Milagros Tolón está "trabajando en ese sentido".

En este contexto, Aagesen ha incidido en la importancia de identificar los rangos de temperatura que los estudiantes deben tener en el aula, "poniendo el foco en los más pequeños, que son los más vulnerables cuando se incrementa la temperatura".